1億元交保！張綱維羈押近1年走出看守所喊冤　回家要先看媽媽

記者陳以昇、羅志華／綜合報導

前遠航董座張綱維涉嫌掏空35.9億，經2020年4月2日裁定羈押後，幾度聲請交保皆因籌不足保金遭駁回，17日終於湊到8千萬現金，由律師辦理交保。張綱維走出台北看守所時表示，原本幾億買的飛機，在他羈押期間，被以幾百萬當廢鐵賣掉，希望未來不要再有人像他這樣，而他出來後第一件事，就是要去看媽媽。

▲張綱維17日交保再度喊冤，稱在校時「連警告都沒記過」，並表示回去第一件事要先看媽媽。（圖／記者陳以昇攝）

張綱維委任律師約於17日下午2點，就帶著1700萬現金及5300萬支票到法院辦保，期間因照會支票，直到下午5點10分許才完成手續，張綱維不久後也緩步走出台北看守所，看起來氣色還不錯。

他受訪時開口便喊冤，指檢察官也認同遠航是他獨資，既然是私人財產，又怎麼會有掏空、財報不實等狀況，尤其本案除他以外，連個受害人都沒有，他被關了1年，「我在學校一個警告都沒被記過、出社會也沒前科」，只希望司法能盡快還他清白。

張綱維於羈押期間，幾度聲請交保提到，希望能親自處理放在機場的飛機，最後因聲請遭駁回，在2月時因滯納稅金等費用，以450萬元拍出，張綱維不滿表示，幾億的飛機，被當廢鐵幾百萬賣掉，他希望這種人民財產的損失，不要再有人碰到。

另外，張綱維於前次聲請交保時，提及母親病重，希望能回去盡最後的孝道，他欣慰表示，母親病情目前有控制住，是老天對他的厚愛，回去第一件事就是要去看媽媽，更哽咽告白「如果不是母親，我早就活不下去了」。

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