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蘇清泉接受「北漂最正主持人」專訪　網：看到不一樣的蘇院長

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉接受飛碟電台「北漂最正主持人」李明璇專訪 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉接受飛碟電台「北漂最正主持人」李明璇專訪 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

2022年屏東縣長選舉，除民進黨籍鍾佳濱、周春米、莊瑞雄3人外 ，另退出民進黨的蘇震清目前也勤走基層，有意爭取國民黨提名的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉16日下午接受飛碟電台「北漂最正主持人」李明璇專訪，節目同步在廣播、臉書、YouTube 播出，幽默風趣的言談，讓網友了解深入又貼心基層農漁業辛苦的蘇清泉，「直呼看到不一樣的蘇院長了」。

蘇清泉曾於2018年代表國民黨參選屏東縣長敗選，但創下21年以來最高得票紀錄；李明璇詢問蘇清泉院長，這二年多來都在做什麼事情？

蘇清泉院長表示，主要做二件事，一個是勤走基層，一個是強化屏東在地醫療與全國醫療政策建議。而他從落選當天晚上，他就宣布從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，這二年多來，勤走基層，從來都沒有間斷過，針對屏東縣的農漁業、老人、小孩，能接觸的都儘量接觸，盡量協助，所屬的團隊、醫療法人、長照法人，每天都在做好事，服務大家。

李明璇也關心蘇清泉院長於年前就正式表態參選2022年屏東縣長，似乎已經準備好了！蘇清泉說，從落選那天開始，勤走基層，擴建團隊，他本身就是屏東人，家族、服務產業都在屏東，無論如何都會留在屏東縣，跟其他人不一樣，很多人選完縣長或當完縣長都北上當官，離開屏東，藍綠都有這樣的問題，這二年來，他感受非常深刻，2018年產業界人士比較冷感，也排斥擔任競選幹部，這次完全不一樣的感受，給了許多溫暖與支持，一起合照，甚至發臉書或上媒體，大概有超過七成的受訪鄉親都願意，有的甚至是上次選舉曾經婉拒的朋友，這次完全不一樣，「我相信只要誠懇、勤走，民心一定會回來」。

蘇清泉表示，民進黨內初選目前有鍾佳濱、莊瑞雄與周春米三位立委參加，蘇震清雖然退黨但仍然勤走基層；但國民黨要自己變強，而不是寄望民進黨分裂，政治上除結合藍軍民代系統，組成聯合服務團隊，也擴大接觸過去藍軍碰不到的人士、族群、產業，對時事議題除了關心也有實質上的作為，包括疫情時結合企業與人際資源，募集防疫物資，在第一時間給基層鄉鎮公所、社區、廟宇與民眾使用，協助防疫工作，像近來最熱門的話題「鳳梨」，第一時間也去到產地，關心農民，並結合企業認購，也協助外銷到日本、韓國，實質幫助農民度過難關。

李明璇針對最近疫苗議題，詢問醫學背景的蘇清泉看法；他說，疫苗接種應該讓人民有自主選擇的權利，當醫生不會強迫病人，尤其台灣有病人自主權利法，這是全世界最先進的法律，疫苗除了採購國外疫苗，還是要以國內生產為最大目標，提升量能，甚至還可以外銷，還可以援助他國，這對台灣來說，更是國際地位的提升。

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