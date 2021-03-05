台版特斯拉沒做車「爆掏空4.8億」…淳紳董座靠律師人保1100萬交保

▲淳紳董事長沈瑋號稱要打造「台版特斯拉」，卻涉嫌掏空4.8億元，5日經法院訊問後，在律師人保1100萬下交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

上櫃公司淳紳(原：力武電機4529)現任董座沈瑋自2014年入主後，停掉公司本業，號稱要製造電動汽車，打造台版特斯拉，但至今沒做出任何1輛車，主要營收靠租金維持，且相關資產疑遭掏空4.8億元，北檢訊問後依違反《證交法》罪嫌，將沈瑋和董事兼發言人陳明煒聲押禁見；北院5日訊問後，裁定沈瑋暫以100萬保證金、1100萬人保交保，陳明煒100萬元交保，2人皆限制住居、出境、出海。

沈瑋涉嫌在2015年間，明知所握有的GPS技術已被經濟部智慧財產局駁回、不準登記專利，卻仍拿著這沒價值的技術，作價1.28億美元，入股並掌控淳紳的子公司TPHK(Thunder Power Hong Kong Limited，香港昶洧公司)，並另開1中間公司，代為宣布TPHK不再受控於淳紳，也就是讓TPHK不用再併入淳紳財報。

2015年至2019年間，沈瑋等公司高層陸續把淳紳的研發成果等資產，移轉到TPHK，再安排淳紳公司向TPHK採購「電池包專利使用權(約1.5億元)」、「代理銷售電動轎跑車(約1.4億元)」、「採購零組件(約1.3億元)」等，不合營業常規的交易，使淳紳公司大量資金流向TPHK，另外以特別獎金等名目，套取淳紳公司6000萬元資金，卻又不在股東會年報上揭露相關董事薪酬。

▲淳紳公司發言人陳明煒同樣涉有重嫌，法院裁定他以100萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

台北地檢署檢察官陳照世懷疑沈瑋等人涉違反關係人交易、隱匿財報、以及特別背信等《證交法》重罪，4日指揮調查局台北市調處，兵分12路，搜索並約談沈瑋、沈妻沈周令熊、沈的女婿張子洋，以及淳紳董事陳明煒、劉璧維、以及公司財會稽核等主管共12名嫌犯到案後，沈妻等10人已在5日凌晨陸續已50萬到150萬元不等，分別交保離開北檢，沈瑋及陳明煒則遭聲押。

沈瑋於訊問間否認犯罪，法院認為，他涉違反《證交法》多項重罪嫌疑重大，且在外有滅證、勾串可能，但考量檢察官目前已掌握的進度，本裁定以1200萬元交保，但沈瑋稱存款遭凍結籌不到錢，法院改裁定由律師擔保1100萬人保、並須於8日下午4時前，帶1100萬現金到法院替換人保。

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