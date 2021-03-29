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損失上千億！長賜號讓日本網友怒「台灣最壞」　他專業文打臉了

▲▼長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

▲長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺，至今已是第7天。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃君瀚／綜合報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）塞住蘇伊士運河7天，安聯保險公司推測全球損失恐達100億美元（約新台幣2885億元），部分日本網友不滿台灣把「責任」推給日商，在網上留下「長榮負責」、「台灣最壞」，甚至呼籲拒吃台灣鳳梨。不過有海事相關科系畢業的網友長文分析，直指船東負責天經地義，從來不是甩鍋。

自稱海事本科生的網友28日在PTT發文，釐清海運事故大致上有2種狀況，一為「船體機械障礙肇事」，這是船東責任；二為「船上人為技術操作失誤」，這部分就是船長責任。

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由於長賜號是時傭船，他形容就像是長榮包車，租車公司派車也派司機，然後司機聽乘客指示要去哪裡，船長、船東為同一方，出事了自然和乘客無關，根本沒有台灣人甩鍋日本的問題。

網友指出，可能讓日本網友更崩潰的是，如果之後調查出事的主因是人為造成，長榮為此受到了損害也能向船東求償，這些在法律契約上肇事責任歸屬都寫得很明確，「其實沒有什麼好爭執的」。由於本案牽涉非常多方利益損害，官司訴訟非常複雜，肯定會花上大量時間才會有結果。

▲▼長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺於蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長賜號導致全球經濟天價損失，讓日、台網友網上激辯。（圖／路透）

不過網友認為日本船東並不會因為天價賠償破產、倒閉，畢竟海運的保險額度都是很大的數字，保險公司也會把這種大單分給其他再保公司，船東有船東互保協會，「本案不會有一個公司需要獨自承擔全部賠償」。

至於日本船東到底要賠多少錢？他解釋海運事故理賠的上限就是船價，換句話說最嚴重就是賠掉整條船，長賜號造價約2、3億美元，「船東有幾10條這種怪物大船，其實實力很強。」他直言最終賠償金額不會太高，該付的只有救援費、運河營運損失和長榮貨物損失，至於世界經濟損失一類不用太擔心，「高速公路發生車禍，難道肇事方要賠後發全部駕駛人的延誤？」

本站新聞〈長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞〉報導，日本網路論壇5ch網友看了「台灣表示運河出事責任是船主日本」相關報後集體崩潰，紛紛留言斥責台灣推卸責任，「說真的，台灣是最壞的」、「台灣露出本性了」、「不買台灣鳳梨了」、「我才剛買一顆鳳梨欸，恩將仇報」、「台灣沒有責任嗎？」「這和日本沒關係」。

本站新聞〈每小時虧114億元恐由「日本船東」埋單！〉報導，支持台灣的日本網友分析雙方新聞稿內容並稱，根據長榮與正榮簽訂的合約，長榮海運的確不需要負起責任，且發生相關事故本來就是要由船東負起賠償責任。日本網友更表示，「說這麼多有什麼用，看合約怎麼簽最準啊。」也有網友擔憂，此次事故恐會破壞「台日友好」的關係，希望政府可以出面進行協商。

ET快訊
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