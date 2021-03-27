長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞

▲長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

長榮海運的貨櫃輪「長賜號」23日在蘇伊士運河擱淺，打亂世界航運，至少超過150艘往來船隻受影響。船東日本正榮汽船25日在官網發表聲明表示，正與當局合作解決中，並向受到影響的各方致歉，不過這篇道歉文卻讓日本網友看完集體崩潰，直呼「台灣是最壞的」、「不買台灣鳳梨了」。

▲長榮長賜輪（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河，相關賠償責任將由日本船東負責。（圖／路透）



日本正榮汽船公司25日表示，長賜號北上蘇伊士運河時因天候觸礁擱淺，所幸船員無人受傷，也沒有出現漏油情形，但脫淺作業困難，目前正和船舶管理公司合作，全力搶救盼恢復雙向航運，同時也在文中致歉，「我們決心繼續努力並在最短時間排除問題，並向受此次事件影響的各方道歉，包括正在航行中及計畫通過蘇伊士運河的船隻。」

長榮海運董事長張衍義也在25日出面表示，由於「長賜號」是來自日本正榮汽船公司（Shoei Kisen KK）的租船，又主跑全球航線，因此其脫困及衍生之第三人責任等相關費用以及船體等損失係由船東負責。還有海運相關從業人員在網路上PO文指出，長榮自意外發生後不斷被相關報導提及，也算是種商譽損失，可能依此向日方求償。

日本網路論壇「5ch」網友看了「台灣表示運河出事責任是船主日本」相關報後集體崩潰，紛紛留言斥責台灣推卸責任，「說真的，台灣是最壞的」、「台灣露出本性了」、「不買台灣鳳梨了」、「我才剛買一顆鳳梨欸，恩將仇報」、「台灣沒有責任嗎？」、「這和日本沒關係」、「台灣本質和中國差不多」。

日網反應被台灣網友轉載到PTT八卦板上，其他台灣網友看完紛紛留言，「以日本人的個性，會生氣很正常吧」、「呃，一堆搞不清楚狀況的」、「本來就是船出借給他們啊」、「日本正榮公司都道歉了，還有什麼好說的」、「海商法怎麼寫就怎麼做 國際海事各國都通用的，有何好崩潰」。