正妹舞蹈師流出性愛片　釣出女神本人約：直接找我玩就行啦！

▲羽墨在推特上上傳了許多照片。（圖／翻攝自推特，下同）

記者劉亭／綜合報導

推特用戶上日前有人上傳照片和影片稱，一名90後的高顏值舞蹈老師，外表看來是高冷女神，但是實際上內心卻是騷母狗，想要販賣相關內容，沒想到卻引出女主角本人親自轉發回應，「直接找我玩就行啦」。

這名名為羽墨的女網友，自稱來自安徽合肥，在推特上分享許多自己照片，除了美美的自拍，還有許多大尺度的照片與性愛影片，不諱言自己在各城市約炮，甚至可以付費看更多。

羽墨也分享了許多性愛經驗，坦言曾經在約炮過程中，雖然原本拒絕，但被男伴忽悠之下玩了菊花，「問題我還挺配合的」；還有次約了2名小哥哥出去吃火鍋，一進門還沒吃東西，卻被壓著口交，之後不相信照片了。雖說如此，但還是不斷持續發文邀約，甚至從留言中抽出「幸運者」。

她3月初得知自己資料被轉賣後，開心發文指出，在推特上居然有人在賣自己的影片、套圖了，證明她現在紅起來了，之後話鋒一轉，「直接找我玩就行啦，感謝這位博主幫我做推廣」。

但過幾天後羽墨不滿發文，「一有點粉絲就盜我圖 我之前七八萬粉就是這麼被你們這樣搞沒得，然後居然給我編造身份職業，我祝你們出門摔斷大門Tooth，叫你亂說，我可是會發怒的」。

從羽墨先前發表的照片中可見，她確實曾在專業舞蹈教室分享了許多練舞照片，甚至還有裸露下體與瑜珈球的照片，當時她指出自己是為了練柔軟度，等有對象了就可以很自豪的說，「別人會的，你寶貝都會；別人做不了的姿勢，你老婆會，所以就愛我一個就好啦」。