　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「社工日」前夕　桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員

▲桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員。（圖／市府提供）

▲鄭文燦市長表揚「潛力新秀獎」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日出席桃園市「2021年度績優社會工作暨社政人員」表揚典禮表示，4月2日「社工日」是社會工作人員的重要節日，市府於社工日前夕表揚50名績優社會工作人員及13名績優社政人員，感謝其用心付出，讓個案重新站起來、面對新的人生，期透過表揚活動，彰顯社工的價值，讓台灣社會邁向更幸福、更安全的階段。▲桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員。（圖／市府提供）

鄭市長說，今年度「績優社會工作人員」獎項分為「潛力新秀獎」、「卓越績效獎」、「卓越超群獎」、「資深敬業獎」、「卓越督導獎」及「傑出領航獎」等6類；「績優社會行政人員」獎項則分為「績優服務獎」及「特殊貢獻獎」等2類，得獎者涵蓋社會局、教育局、醫療單位、社會福利團體等不同服務領域，每一位都是某些人生命中的貴人，在個案陷入生命的泥沼時伸出援手，使其重新站起來，甚至有能力回饋社會。▲桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員。（圖／市府提供）

而政府社安網2.0計畫推動以後，大幅增加地方政府的社工人員，並實施高風險家庭的支持制度，以家庭為核心，透過如教育局、警察局、勞動局、原民局等單位組成社安網2.0計畫的雲端資料庫，從教育、經濟、福利、文化、安全等各層面幫助高風險家庭，但這些措施都有賴第一線社工人員的現場服務支援。▲桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員。（圖／市府提供）

鄭市長表示，他是六都中唯一具有社會工作、社會福利學術背景的市長，特別瞭解社工人員的業務，時常需要配合警察、醫護人員訪視個案，有時也要載送物資，相當辛苦，因此，市府特別著重提高社工人員的專業加給等待遇，並獲得中央支持跟進，近年來也持續募集社工專車，規劃12個行政區每區一輛，讓社工到府服務更方便。

鄭市長指出，社政人員也是社會工作體系不可或缺的一環，例如此次新冠肺炎疫情，政府實施居家隔離、居家檢疫的補償金制度，即是由區公所社會課同仁承辦，疫情期間各種急難紓困方案也是由社會課辦理，市府也採取從寬、從速認定的方式，讓市民盡速獲得急難紓困金，一解燃眉之急。

包括立法委員湯蕙禎、市議員林政賢、陳美梅、李光達、郭麗華、衛生福利部社會救助及社工司專門委員黃淑惠、市府社會局長鄭貴華、桃園區長陳玉明、桃園市社會工作師公會理事長林惠珠、台灣社會工作專業人員協會副祕書長歐斯佑等均一同出席活動。

▶Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便

ET快訊
角頭老大被蝦米槍殺！　刑警竟PO文「把建文兄後事辦的風光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獅子會300G2區CPR+AED急救訓練後　魏淑蓮：未來交接多個人偶

「社工日」前夕　桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員

桃園男闖屋搶劫刺死屋主兒！　有逃亡滅證之虞遭聲請羈押

嘉義驚見樂高積木彩色校舍　網：打卡新熱點超美　

日月潭底「噁爛垃圾山」露出見光！居民受不了　上百人淨潭撿1噸

新住民精油香氛紓壓體驗　移民署課程教導創造夫妻幸福攻略

乾旱限水奇景！彰化「這口井」300年水沒斷過　里民照常洗衣

鬱女與家人口角病發持刀欲自殘跳樓　台南警消全力勸阻合力送醫

嘉義縣市首座樂齡健身房落點中埔鄉 長照打底接續全齡運動

水情吃緊！彰化和美「馬路漏水5天」　家門前成小河流

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

新竹車站變態男「逼少女獻初夜」　女高中生假裝遇到朋友順利脫險

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

獅子會300G2區CPR+AED急救訓練後　魏淑蓮：未來交接多個人偶

「社工日」前夕　桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員

桃園男闖屋搶劫刺死屋主兒！　有逃亡滅證之虞遭聲請羈押

嘉義驚見樂高積木彩色校舍　網：打卡新熱點超美　

日月潭底「噁爛垃圾山」露出見光！居民受不了　上百人淨潭撿1噸

新住民精油香氛紓壓體驗　移民署課程教導創造夫妻幸福攻略

乾旱限水奇景！彰化「這口井」300年水沒斷過　里民照常洗衣

鬱女與家人口角病發持刀欲自殘跳樓　台南警消全力勸阻合力送醫

嘉義縣市首座樂齡健身房落點中埔鄉 長照打底接續全齡運動

水情吃緊！彰化和美「馬路漏水5天」　家門前成小河流

夜遊遇大霧重踩油門下山　21歲男「髮夾彎不過」撞鋼索翻車2人傷

等面試抽菸引爆廁所！他全身40%燒傷　昏迷前仍喊：我要工作還房貸

獅子會300G2區CPR+AED急救訓練後　魏淑蓮：未來交接多個人偶

「社工日」前夕　桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員

桃園男闖屋搶劫刺死屋主兒！　有逃亡滅證之虞遭聲請羈押

嘉義驚見樂高積木彩色校舍　網：打卡新熱點超美　

日月潭底「噁爛垃圾山」露出見光！居民受不了　上百人淨潭撿1噸

客運座位鑽出「巨大蜈蚣」！　照片震撼網：看到頭皮發麻

MotoGP／Vinales率先開胡「搶下2021首座冠軍」！卡達站最速報

新住民精油香氛紓壓體驗　移民署課程教導創造夫妻幸福攻略

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

地方熱門新聞

乾旱奇景！彰化這口井300年水沒斷

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

育人國小打造彩色積木校園　

桃園男由偷變搶 刺死屋主兒

獅子會300G2區急救訓練後　交接多個人偶

桃園表揚2021年度　績優社工暨社政人員

台南蘇大媽抗告變免囚　南檢：下周執行程序繼續走

1歲娃反鎖高溫車內嚎啕大哭警消搶救

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

鬱女與家人口角病發持刀欲自殘跳樓警消送醫

彰化和美「馬路漏水5天」　家門前成小河流

嘉義市優秀青年表揚大會

安平警臨檢路檢總動員絕不手軟

屏東市電子遊藝場經營賭博電玩　40機台遭查扣

更多熱門

相關新聞

侯友宜成綠營最大「心魔」？

侯友宜成綠營最大「心魔」？

侯友宜最近很傷腦筋，為了「淡北道路」日思夜想，多次向中央請命，爭取30億興建經費，但都吃了閉門羹。然而卻看不到新北市的綠營議員和立委，站在新北市的立場，不僅沒有為了這項重大民生建設，支持侯友宜向積極中央爭取、請命，還從中央到地方，接二連三地就核四議題向侯友宜發難。

蔣萬安體重曝光！　聞鄭文燦79.8公斤：我也很驚訝

蔣萬安體重曝光！　聞鄭文燦79.8公斤：我也很驚訝

休旅車暴衝撞前車側翻炸出火光　6秒後奇蹟轉正

休旅車暴衝撞前車側翻炸出火光　6秒後奇蹟轉正

陽明交通大學獲政院核定　設立青埔校區

陽明交通大學獲政院核定　設立青埔校區

顏寬恒決心減肥竟變「他」　朱學恒神比對驚呼：這不科學啊！

顏寬恒決心減肥竟變「他」　朱學恒神比對驚呼：這不科學啊！

關鍵字：

社工日桃園2021年度績優社工社政人員鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

男大生遭霸凌亡！教官噤言…學生提秒踢出群組

限動PO紅酒照…酒杯洩「全裸倒影」！

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

蔡依林開唱秒殺！售票方遭疑留票給黃牛

網爆台南刑警PO文：把角頭後事辦風光

快訊／《無間道》廖啟智胃癌病逝！　享壽66歲

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

少年無照上路挑戰阿婆灣　直衝對向卡車底命危

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面