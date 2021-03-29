「社工日」前夕　桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員

▲鄭文燦市長表揚「潛力新秀獎」。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日出席桃園市「2021年度績優社會工作暨社政人員」表揚典禮表示，4月2日「社工日」是社會工作人員的重要節日，市府於社工日前夕表揚50名績優社會工作人員及13名績優社政人員，感謝其用心付出，讓個案重新站起來、面對新的人生，期透過表揚活動，彰顯社工的價值，讓台灣社會邁向更幸福、更安全的階段。

鄭市長說，今年度「績優社會工作人員」獎項分為「潛力新秀獎」、「卓越績效獎」、「卓越超群獎」、「資深敬業獎」、「卓越督導獎」及「傑出領航獎」等6類；「績優社會行政人員」獎項則分為「績優服務獎」及「特殊貢獻獎」等2類，得獎者涵蓋社會局、教育局、醫療單位、社會福利團體等不同服務領域，每一位都是某些人生命中的貴人，在個案陷入生命的泥沼時伸出援手，使其重新站起來，甚至有能力回饋社會。

而政府社安網2.0計畫推動以後，大幅增加地方政府的社工人員，並實施高風險家庭的支持制度，以家庭為核心，透過如教育局、警察局、勞動局、原民局等單位組成社安網2.0計畫的雲端資料庫，從教育、經濟、福利、文化、安全等各層面幫助高風險家庭，但這些措施都有賴第一線社工人員的現場服務支援。

鄭市長表示，他是六都中唯一具有社會工作、社會福利學術背景的市長，特別瞭解社工人員的業務，時常需要配合警察、醫護人員訪視個案，有時也要載送物資，相當辛苦，因此，市府特別著重提高社工人員的專業加給等待遇，並獲得中央支持跟進，近年來也持續募集社工專車，規劃12個行政區每區一輛，讓社工到府服務更方便。

鄭市長指出，社政人員也是社會工作體系不可或缺的一環，例如此次新冠肺炎疫情，政府實施居家隔離、居家檢疫的補償金制度，即是由區公所社會課同仁承辦，疫情期間各種急難紓困方案也是由社會課辦理，市府也採取從寬、從速認定的方式，讓市民盡速獲得急難紓困金，一解燃眉之急。

包括立法委員湯蕙禎、市議員林政賢、陳美梅、李光達、郭麗華、衛生福利部社會救助及社工司專門委員黃淑惠、市府社會局長鄭貴華、桃園區長陳玉明、桃園市社會工作師公會理事長林惠珠、台灣社會工作專業人員協會副祕書長歐斯佑等均一同出席活動。

▶Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面 監測血氧超方便