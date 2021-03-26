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顏寬恒決心減10公斤竟變「他」　朱學恒神比對驚呼：這不科學啊！

▲▼朱學恒比較顏寬恒、鄭文燦身高體重，驚覺不科學。（合成圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

▲朱學恒比較顏寬恒、鄭文燦身高體重，驚覺不科學。（合成圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

前立委顏寬恒為了想好好陪伴孫女長大，下定決心三個月內要肥十公斤，從原本的89.5公斤受到79.5公斤。對此，名嘴朱學恒比較顏寬恒期望體重79.5公斤跟桃園市長鄭文燦目前體重79.8公斤，突然驚嘆「人體的密度可以有這麼大的差別嗎？」

鄭文燦79.8公斤的體重曝光後，引起各界討論，他表示會好好維持身材。而顏寬恒則希望能好好陪伴孫女長大，以及為了健康著想，下定決心三個月減十公斤，希望大家一起監督我」，也請大家「請勿餵食寬恒」。

不過，朱學恒則比較雙方身高體重，顏寬恒身高167公分，花了三個月減了重十公斤變成79.5公斤，而鄭文燦身高170公分現在體重79.8公斤；若顏寬恒順利減肥成功，就跟現在鄭文燦的身高體重相似？！

為此，朱學恒還特別調出照片來比對，直呼「物理都白學了」，「這樣不科學啊啊啊啊啊，人體的密度可以有這麼大的差別嗎？」

沒想到，這篇貼文竟釣出顏寬恒本尊出面澄清，身高應該是172公分，朱學恒少報5公分引發網友暴動，「你喜歡海景第一排嗎？」、「完了有人會不會要去住海景」、「想知道5公分水泥有多厚嗎？」

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