國道休旅車暴衝撞前車…側翻滑數m炸出火光！6秒後車體竟奇蹟轉正

記者陳羿妏、楊淑媛／桃園報導

國道三號南下62公里處、大溪路段26日清晨5時許發生一起車禍，事發當時一輛黑色休旅車因不明原因，突然往前暴衝，自左車道側撞右側的銀色自小客車，造成休旅車當場翻覆，滑行數十公尺，擦出明顯火花，不過，6秒後車體竟奇蹟似地轉正。對此，事發當時影片也在網路上曝光！

▲國道車禍驚險瞬間曝光。（圖／翻攝臉書「爆廢1公社」，下同）

有網友於臉書「爆廢1公社」PO出事發當時後方車輛的行車紀錄器影片，從畫面中可以看到，黑色休旅車突然自左後方衝出，猛撞原行駛於右側車道的銀色自小客車後，整輛車側翻，一路往前滑行數十公尺，還一度擦出大片火花，銀色自小客車也連帶受到影響，整輛車直接轉一圈，畫面相當驚險，所幸黑車在滑行6秒後，車體有回正，駕駛趕緊下車查看。

警方表示，經查黑色休旅車陳姓男駕駛（37歲）行經事故地點時因恍神，未依規定變換車道，才會擦撞銀色自小客車，造成整輛車側翻往前滑行肇事。警方施以酒精濃度檢測後，駕駛人均無酒駕情事，現場也未釀人員受傷。

▲黑色休旅車擦出火花後，僅側邊車身受到毀損。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）

另外，警方呼籲用路人行車應遵守交通規則，變換車道應使用方向燈，並注意保持安全距離，違者依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第4款「行駛高速公路未依規定變換車道」，將被處以新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

▼遭撞的銀色自小客車因受到猛力撞擊，造成保險桿掉落、車頭全毀，狀況比休旅車更慘。

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