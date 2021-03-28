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新疆棉被拒用「不影響訂單？」　央視：有棉花企業已損失好幾億

▲《央視》採訪新疆棉農、棉商。

記者蔡紹堅／綜合報導

H&M、Nike、Adidas等品牌因拒用新疆棉花，被大陸民間強力抵制，大陸棉花產業的專家也出面說明，稱新疆棉供不應求，訂單不會因此受到太大影響。不過，《央視》27日的最新報導卻指出，新疆許多棉農都很擔心未來生意會受影響，還有一些棉花企業早已因此損失了好幾億元。

《央視》報導，55歲的艾爾肯·艾則孜是新疆尉犁縣的一名棉農，依靠家裡的150多畝棉田，每年有10萬元左右的純收入，靠著種棉、養牛、放羊，艾爾肯一家的生活越來越富裕，然而，這樣的幸福生活，很有可能因為附近工廠不再收購他的棉花而改變。

▼棉花企業員工透露，有些企業已損失數億元。（圖／翻攝央視）

▲▼新疆棉被拒用「不影響訂單？」　央視：有棉花企業已損失好幾億。（圖／翻攝央視）

尉犁縣眾望工貿有限公司負責人張彪，已經連續兩年從艾爾肯的棉田收購棉花，加工後銷往國內外。但從2020年起，張彪卻失去了出口的機會，因為很多品牌終止收購來自新疆的原料，有的甚至放棄了中國的供應商。張彪說，「一些主要依靠出口的棉企銷售渠道已經被徹底切斷，有的企業損失達到幾億元。」

2020年8月，瑞士良好棉花發展協會（BCI）宣布對所有新疆棉企無限期取消擔保認證，這一行動導致新疆棉產品進入了國際貿易的「黑名單」，而該協會給出的理由是新疆棉企存在「強迫勞動」的問題。

對於BCI說法，新疆棉商和棉花企業工人都予以駁斥。新疆國欣種業有限公司總經理盧春建表示，純屬胡說八道，不知道說這個話的目的是看到了還是聽到了，還是胡言亂語，說這個話是不是有什麼目的，「今年招聘的時候，本來應該是八十多個人，來了將近一百六七十個人。我們要是強迫勞動，會來這麼多人嗎，會這麼積極嗎？」

新疆國欣種業有限公司員工穆太力普指出，他們平時上8個小時班，中間有兩個小時午休時間，夫妻倆一個月的工資是9000元左右，「我們的公司沒有所謂的強迫勞動 ，我來公司後也沒聽過沒見過這樣的事。」

▼棉農、棉工強調公司沒有「強迫勞動」。（圖／翻攝央視）

▲▼新疆棉被拒用「不影響訂單？」　央視：有棉花企業已損失好幾億。（圖／翻攝央視）

不過，大陸棉花協會棉農分會會長曹會慶對新疆棉的看法，卻與《央視》採訪到的內容完全不同。曹會慶接受《紅星新聞》採訪時表示，如果H＆M、NIKE、Adidas等企業持續終止合作，新疆棉花要尋求新的訂單，實際上這個市場很大，「紡織廠永遠面臨原料問題，所以有沒有BCI認證，都不會造成新疆棉花積壓。」

曹會慶還說，新疆的產棉大部分供給國內大型紡織企業，近年許多紡織企業遷入新疆，新疆當地的紡織企業用棉數量大增，「目前全國每年棉花需求量大概800萬噸，國內產棉大概650萬噸，仍然存在缺口，需要從印度、澳洲等國進口棉花。」

曹會慶強調，去年以來，東南亞、印度等地因為疫情沒有得到很好的控制，很多訂單都從東南亞的工廠轉到中國，中國面向世界的棉花需求還在加大，或許能達到千萬噸，新疆棉花產量才500多萬噸，加之新疆棉花的品質，放在這個市場，完全沒有問題。

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