柯文哲談新疆棉：反中是未來15年世界局勢　中國得想辦法改善形象

▲柯文哲台北大縱走受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

新疆棉風暴持續進行，台灣部分藝人選擇支持新疆棉，而兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲28日聽聞此問題，先是沈默思考了近6秒鐘時間，隨即表示中美貿易大戰會持續打下去，不過中國在人權有需要改善的地方，這也是持續存在的事情，相信反中還是未來15年的世界局勢，中國得自己想辦法改善國際形象。

柯文哲28日參加台北大縱走，約上午10時左右從貓纜指南宮站搭乘貓纜下山，並在河濱公園自行車租借木柵站進行媒體聯訪，只見柯文哲仍穿著自己平常習慣的美津濃球鞋，並未受到新疆棉事件影響。

關於中國大陸新疆棉事件，許多台灣藝人已經表態支持新疆棉，柯文哲先是沈默了6秒鐘，隨後提及中美貿易大戰一定會持續打下去，不過中國在人權方面有需要改善的地方，這也是持續存在的，自己每次說「兩岸關係」，但講明白點是「太平洋兩岸」，這是世界大事，「反中在未來15年還是世界局勢。」

柯文哲強調，中國大陸還是要自己想辦法改善國際形象，中國大陸不管做什麼動作，常常讓台灣人不高興，「鳳梨不買、飛機飛來飛去，WHO不讓我們參加，不曉得他（中國大陸）在幹什麼。」不過全球化本來就已經「半球化」了，老實講這也是一種國際局勢，講明白一點就是選邊站。

關於台灣有沒有機會參加5月就要展開的世界衛生大會（WHA）？柯文哲表示，醫生誓詞第一條就是不要因為宗教、種族去限制或影響醫療行為，「台灣不能參加WHO，在世界上怎麼講都不對！」其他有涉及到政治的就算了，但WHO不讓台灣參加，在國際上對中國大陸來說，「絕對是負面的。」

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