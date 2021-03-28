過來人分享「越南老婆」經驗談　網看照片歪樓：也太正！

▲過來人分享娶越南老婆，網友卻歪樓羨慕，「也太正」。（圖／翻攝自PTT）



記者林彥臣／綜合報導

屏東一名30歲李姓男子花費65萬元，娶了一名越南新娘，卻在深夜偷跑離家，上了一部陌生車輛，讓許多網友在網路上討論，娶越南新娘好不好的話題。對此有一位網友分享了自己娶越南老婆的經驗，並且大方分享了自己跟老婆的合照，沒想到卻讓網友歪樓表示羨慕，「也太正！」

原PO在PTT八卦板發文表示，「越南人就是顧家，只是要想辦法先把她家顧好，自然就會變成顧你家」，當初是透過仲介介紹，要結婚時也知道，老婆要遠嫁海外，就是希望慢慢改善家裡的生活環境，剛到她家的時候，「連個像樣的廁所都沒有」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回憶，當初很多親友笑他，自己在台灣都還沒有房子，還急著蓋房子給別人住，「這樣很蠢」，但他聽了也只是笑笑而已，因為在當地蓋房子，也不過就是一部國產車的錢。

▲屏東李姓男子因為在網路上曝光自己越南老婆「厭世臉」照片，讓相關話題引發討論。（圖／爆料公社）



原PO說，騙婚或是騙身份證的事情，當初也不是都沒想過，但如果她真的會離開，或是沒辦法一起走到最後，「我想我也不會後悔，因為我在付出這些事這些錢的時候我們是開心的，我也付得心干情願！」

原PO認為，「在台灣又能真的找到像這樣一個這麼漂亮，又願意看得起你嫁給你、幫你照顧公婆和生小孩的女人嗎？我看這或然率大概是零，這樣來看是我付出較多，還是我老婆（付出比較多）？」

原PO最後奉勸，想娶外配的朋友一定要想清楚，既然大家都知道這是一種速成的婚姻關係，自然要去清楚她背後的原因...然後去努力，「如果只是很簡單的想說要買一個老婆回來任勞任怨，說真的那不騙你要騙誰？」

對於原PO的經驗談，網友表示，「老婆真的很漂亮」、「有點像怡霈」、「老婆漂亮，有點像吳怡霈」、「老婆超正！」、「老婆很漂亮，要是我我也願意幫她家蓋房子」、「老婆也太正了吧，羨慕推」。

原文連結

►天后加持，FENTY BEAUTY彩妝來啦