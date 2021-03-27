陸電商「假愛國真炒作」　耐吉、愛迪達一夜翻倍

▲瑞典品牌H&M捲入新疆棉花爭議，引發陸網友列出「抵制企業名單」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新疆棉風暴持續進行，大陸網友列出了一份「抵制新疆棉花」的企業名單，看似網友一片罵聲中，竟然有大陸電商業者假借愛國之名炒作，耐吉、愛迪達等多個品牌一夜之間大漲價，被網友罵翻，行為太可恥。

據《奧一新聞》報導指出，大陸得物APP是目前市場上比較主流的品牌運動鞋管道，在蘋果相關下載是第一名。，不少學生族、炒鞋客、黃牛都從該平台上購買限量運動鞋。 從該入口網站搜索發現，目前大量耐吉產品依然出售，根本沒下架。

▲得一APP客服稱商品及下架。（圖／翻攝 南方都市報）

報導強調，「耐吉新款限量球鞋的購買資格，一經發佈就銷售一空。」不僅如此，抵制新疆棉事件爆發後，當天24日晚間，得物APP官方微博等公眾平台依然推送耐吉相關內容。客服也回應，「目前尚未接到相關通知，我們會提交有關部門。」

相隔一天，得物官方26日突然傳出「下架」傳聞，因此登上微博熱搜，引發網友熱議。不少網友吐槽，謠言闢謠後，耐吉、愛迪達、AJ等商品價格一夜之間瘋狂暴漲。外界質疑得物APP「趁機炒作行銷，業者沒有下架耐吉，甚至還發假通知藉機漲價，這種行銷方式太卑劣。」

▲ 得一APP疑似趁機大漲價。（圖／翻攝 得一APP）

報導指出，有網友曬出其在得物APP上的購物收藏記錄。該網友表示，耐克商品不僅沒有下架，反而漲價離譜，其收藏的「Nike Air Force 1 Low shadow雙鉤」女款鞋子已漲至3599元（單位：人民幣，同下），換算大約快1.6萬台幣，對比剛收藏的價格，已上漲2630元，而其他品牌商品也上漲了幾百到3千不等。

為何這些品牌鞋子價格不降反漲？ 有炒鞋客表示，「熱愛耐吉收藏家，該罵的時候罵，該買的時候買，完全不耽誤。 」對於他們來說，他們更加擔心這些品牌鞋子會斷貨，於是爭搶著囤貨，造成供不應求的場面，致使商品價格上漲。部分供應量充足的爆款價格反而有下降一點；其他那些常見鞋款價格沒變化。