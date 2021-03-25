抵制H＆M還不夠！愛迪達成最新目標「BCI會員200品牌被挖出」

▲微博熱搜被新疆棉議題佔據，愛迪達（陸譯：阿迪達斯）更衝上第一名。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

瑞典服飾品牌H&M因拒買新疆棉花被大陸民間強力抵制，現在大陸網友又將焦點轉向其它曾發表類似聲明的品牌，包含NIKE、愛迪達（Adidas）24、25日都分別衝上微博熱搜第一，成為最新被揚言抵制的對象。

事實上，近兩年曾發表過拒買新疆棉花相關聲明的品牌並不少，包含NIKE、愛迪達、NEW balance等，但24日H&M的聲明被挖出來後，大陸網友才真正發起大規模的抵制，NIKE、愛迪達更分別衝上微博熱搜榜第一名。

▼NIKE（陸譯：耐克）也一度衝上熱搜第一。（圖／翻攝微博）



從微博上可以發現，除了H&M以外，NIKE、愛迪達等被挖出的品牌官方帳號都已經被網友出征，充斥了各種批評的留言，包含「聽說你們抵制新疆棉，滾出中國市場！」「枉費多年來一直支持你們，太失望了。」「要賺中國的錢，還要砸中國的鍋，不要臉！」

此外，曾發出拒買新疆棉聲明的品牌，大多都是國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）的會員，會發出相關的聲明，也是因為BCI決定暫停在新疆發放BIC的棉花許可證。

據了解，BIC的會員有200多個品牌，名單目前已經被挖出，許多大陸網友正按照名單在搜尋相關品牌曾發表的聲明，打算列出一個「抵制全名單」，包含IKEA、PUMA、TOMMY HILFIGER、沃爾瑪（Walmart）等現在都已經被鎖定，有可能成為下一波抵制的對象。

▼大陸網友挖出BCI會員名單，尋找抵制目標。（圖／翻攝微博）

