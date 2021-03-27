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嘉義市青年節表揚大會　112位青年獲獎

▲嘉義市青年節表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市青年節表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市110年度青年節優秀青年表揚大會活動，27日在市府一樓中庭舉辦。來自嘉義地區如社福、文創、軍警職、教育、中小企業與醫護等各行各業的優秀青年代表接受市長黃敏惠表揚，嘉義市、縣社會與學校優秀青年，共計表揚112位，一同分享這份榮耀。

▲嘉義市青年節表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠出席頒獎時表示，今天看到這麼多優秀青年，有你們的付出與關懷，用實際的行動與作為，讓善良的力量不斷的提升與擴大，這就是社會進步最大的動力。而這次因值勤而不克前來的優秀青年吳育豪先生，他長期擔任華山基金會義工，更曾榮獲103、105及107年國軍愛民模範殊榮，去年與女友將送耶誕禮的心意，改為煮皮蛋瘦肉粥分享給街友，讓過節變得更有意義，他的愛心與溫暖行動讓我真的非常感動。

▲嘉義市青年節表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）

優秀青年代表張芳薇小姐，曾擔任社團法人嘉義縣生命線協會志工團團長，熱心助人且積極認真，曾獲得嘉義縣社會福利志願服務金、銀、銅牌獎以及社團法人國際生命線台灣總會最高榮譽獎項等。

▲嘉義市青年節表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）

教育處表示，今年活動的主題為「青年來領航，夢想正飛揚」，期許能透過此次的表揚活動肯定優秀傑出青年，激發青年對國家社會的愛與關懷，肯定自我、關懷弱勢，傳承愛鄉愛土的情懷，秀出年輕人的熱情活力，驕傲展現屬於嘉義人的「青年之光」。

▲嘉義市青年節表揚大會。（圖／嘉義市政府提供）


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