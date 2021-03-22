她玩抖音發現自己的「複製人」　父母坦承：妳其實是領養的！

▲兩人長相、身材相似，有如雙胞胎。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南女子程珂珂19日在抖音上發現一名與長得像雙胞胎的女子，立即與對方見面，發現與對方不只長相相似，還同年同月同日生，母親更坦承她其實是領養的。目前兩人正打算進行DNA鑑定，確定是否真的是雙胞胎，也想知道當初被拆散的原因。

程珂珂表示，她的妹妹上周玩抖音時，發現一名叫張麗的女子與自己相貌極為相似，一度誤認就是自己，她得知後，立刻約了對方見面，結果兩人不只長相一模一樣，連身高、體態都非常相似，而且同樣有虎牙，痣也長在同一個位置。

程珂珂指出，她與張麗見面後，母親突然向她坦承自己不是親生的，而且過去還曾有別的養父母，現在已經是第三任，「從來沒想過我是父母領養的孩子，因為他們對我很好，非常寵愛我，也不確定到底是被拐賣的，還是領養的。」

不過，與程珂珂的父母不同，張麗的父母並沒有對此多做說明，因此無法確定張麗是否同樣為領養的。

程珂珂還說，自己正跟張麗討論要不要進行DNA鑑定，如果真的是雙胞胎，那就是親上加親，希望能知道被拆散的原因，找不找親生父母反而不那麼重要，「就算沒有血緣關係，我們的認識也是特別的緣份，會把對方當親姊妹看待。」