中山分局偵查隊淪陷！2管區向酒店收賄才被起訴　2偵查隊員遭約談

▲中山一派出所李功華涉收受酒店業者行賄貪已經遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署2月才起訴中山分局2名管區警員李功華、陳俊安，涉嫌長期接受酒店業者賄賂，近日又有重大發現，原來負責刑案偵辦的偵查隊員，也涉嫌透過白手套，按月向業者收賄2萬元到6萬元不等賄賂，檢察官林錦鴻今天指揮調查局北機站、中山分局兵分4路搜索陳姓、許姓偵查隊員再警局的座位等處，並依貪污罪嫌約談2人到案。

北檢指揮調查局北機站及中山分局，偵辦「嘉儷寶」酒店集團行賄警察案，「嘉儷寶」負責人曾小琪2011年起，為免遭查獲經營媒介性交易、換取消防安檢時放水，長期按集團旗下店家數，行賄管區警員，從一開始2家店要月付4萬元，到2018年4家店月付13萬元，逢三節加碼外共行賄約500萬元外，還讓管區上酒店只要付成本價，甚至免費招待。

檢察官林錦鴻2月先偵結起訴李功華、陳俊安2名警員，並持續偵辦其他4名管區涂維廉、吳翊銘、陳彥安、張寧涉案部分的同時，又發現除了中山一派出所第9、19勤區管區涉案外，竟然還有中山分局偵查隊員也收賄，負責中山分局第2、3刑責區的陳姓和許姓偵查員，也因轄區地域重疊，涉嫌從2016年4月起到2018年4月止，按月收賄2萬元到6萬元不等。

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