1秒穿越到「北宋」 「古裝小姐姐」跟風打卡飄進地鐵站

▲北宋站因特殊名稱吸引民眾前往一探究竟。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸河北石家莊一處地鐵站名為「北宋」站，引起網紅們爭相前往朝聖，精心設計的變身橋段在抖音等社群網站上被追捧。只見不少人前往北宋站，穿著便裝走進車廂，經過一個轉場後，瞬間變為身著美麗古裝、化著精緻妝容的古風帥哥美女，標題還寫明，「穿越千年，只為與你相遇。」

▲大陸不少網紅前往河北石家莊北宋站朝聖。（圖／翻攝澎湃新聞）

《中新網》報導，北宋曾經是石家莊的一個城中村，曾建有宋代的北嶽廟、大戲樓等，還出土過兩座漢代古墓。它的名字來源於古運糧河，據史料和水文地質勘探證明，冶河故道原從該村村西自北而南流過，這裡曾還曾是一處水運碼頭，許多貨物水運至此，再向北送往真定城，故名「北送」，後因諧音演變為「北宋」。

在大陸影音社群平台上可以發現，不少人爭相前往「北宋」站打卡，拍攝衣著華麗、畫風精緻的短片，也引起北宋站管理單位的注意，特別發出「溫馨提醒」，避免因過度追求拍攝而造成意外事故。

▲網紅穿著古裝在地鐵車廂拍攝穿越影片。（圖／翻攝澎湃新聞）

石家莊地鐵官方微博指出，北宋站近期有些「古裝小姐姐」前來打卡，看得出大家都很熱愛我們的城市和地鐵，「站內客流較大時，拍攝視頻不要影響其他乘客上下車；古裝大多裙擺或飄帶較長，注意行走時不要卡在電梯處和車門處；一定記得全程佩戴口罩。」

值得注意的是，網紅跟風創意無限，但影片中的「古裝美女」進行車廂穿越時，服飾的衣襬往往會拖在背後，如果遭車門夾住，極易產生拖行危險。有網友認為，北宋站的名字與朝代無關，也沒有專門設計的古風裝飾，這樣的蹭名打卡並沒有太大意義，「打造一下北宋文化其實也挺好的，但被這些所謂網紅打卡之後就覺得變味了。」

