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快訊／中山警集體收賄案擴大　2偵查隊員涉貪遭聲押禁見

▲▼ 中山分局酒店貪污案，偵查隊員陳錦男。（圖／記者劉昌松攝）

▲中山分局偵查隊員陳錦男涉嫌收受酒店業者賄賂遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦中山分局涉嫌收受轄內酒店業者賄賂案，發現除了派出所管區長年陋習外，連負責刑案偵辦的分局偵查隊也收賄，因此檢察官林錦鴻22日指揮警調搜索約談許峻銘、陳錦男2名偵查隊員，認為2人涉犯《貪污治罪條例》罪嫌重大，23日凌晨向法院聲請羈押禁見。

北市中山區的「嘉儷寶」酒店集團負責人曾小琪，為了不被警方取締色情、放水通過消防安檢，涉嫌從2011年起長期行賄轄區警員。專案小組偵辦1年多期間，已有6名涉案員警遭羈押，其中2名中山一派出所管區警員李功華、陳俊安也和其他共犯按月收取業者賄賂約500萬元，還涉嫌以成本價、免費上酒店消費，在今年2月被起訴。

▲▼ 中山分局酒店貪污案，偵查隊員許峻銘 。（圖／記者劉昌松攝）

▲中山分局偵查隊員許峻銘 。（圖／記者劉昌松攝）

檢警追查發現，涉嫌收賄的警員除了這些中山一派出所第9、19勤區外，轄區地域重疊的中山分局偵查隊第2、3刑責區，還有2名偵查員許峻銘、陳錦男涉嫌從2016年4月起到2018年4月止，按月收賄2萬元到6萬元不等，因此在蒐證告一段落後，22日兵分4路搜索許、陳2人在警局的座位等處，並依貪污罪嫌約談2人到案，23日凌晨向法院聲押禁見。

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