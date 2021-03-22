老公送緊身裙要她減肥！人妻「回送1禮」神反擊　網跪：這招太絕

▲國外一名人妻收到老公送的「緊身裙」希望她減肥，讓她直接霸氣「反送1份大禮」回擊。（圖／翻攝自當事人TikTok）

記者張寧倢／編譯

在網路社群擁有逾23萬名粉絲的國外網紅麥克（Mike）日前發布一部影片，與網友分享自己最近故意買了一件「尺寸太小」的裙子送給愛妻，希望她能因此受到激勵而努力減肥，還在包裝貼上一張紙條寫著「期待妳穿上它」，但他的妻子不僅沒有開始減重，反而還回贈1份「大禮」，讓麥克哭笑不得。

根據《鏡報》報導，麥克平時以@mike_p_89為帳號在TikTok上發布各種有趣、搞笑主題的影片，吸引超過23萬人追蹤，他在12日上傳的影片中表示，他注意到老婆最近有點變胖，於是就買了一件「尺寸過小」的洋裝送給老婆，還在禮物包裝外面附上小紙條寫道，「我真的很期待能看到妳穿上這件衣服」，希望藉此激勵她減肥。

然而，麥克前幾日下班回家卻看到桌上放著一盒全新的保險套，而且對麥克來說根本是「超大尺寸」，完全無法使用，好笑的是，妻子也以牙還牙地附上一張紙條寫說，「我真的很期待看到你可以『套上』它。」這讓麥克既尷尬又哭笑不得，影片發布以來已經有超過2000萬人觀看、280萬人按讚以及3.4萬人在底下留言。

網友紛紛表示，「哈哈哈活該」、「老婆好聰明，她應該讓你清醒了不少」、「這招太絕情了啦」、「做得好我的女王」、「男人尺寸不會變，體重是可以減掉的啊」、「我敢賭你以後不會再叫她減肥」、「所謂的完美復仇就是這樣」、「真希望她真的只是在開玩笑」。

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