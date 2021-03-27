前瞻計畫撒錢仍缺水　蘇貞昌：就因為有花錢才能撐到現在

▲蘇貞昌、侯友宜視察新板特專三文化設施用地。（圖／記者羅婉庭攝）

記者陳家祥／台北報導

全國面臨旱災，日前已有部分縣市實施限水以利水資源調度。有學者質疑，撒大錢推動的前瞻計畫執行不力，對此，行政院長蘇貞昌說，還能撐到現在，就因為有花錢在前面、前瞻部署。

蘇貞昌表示，錢花在建設上，每一分都是值得的，幸好我們當時提出前瞻基礎建設的預算，也感謝像立委羅致政、張宏陸支持，讓預算在3年前通過，能夠用在抗旱上，加速把翡翠水庫接第二條水管到新北這個地區，所以新北很多市民飲用翡翠水庫的水。

「同時也因為這樣，石門水庫的水每天就20萬噸送到新竹去，否則的話，今天百年來最嚴重的不下雨、旱災，早已經限水。」蘇貞昌強調，還能撐到現在，就因為有花錢在前面、前瞻部署。

蘇貞昌說，這個錢不只是花在越域引水，即區域跟區域之間，因為翡翠水庫水比較多，另還包括抗旱水井及早開挖，就不是臨渴掘井。另外，伏流水的開闢，還有海淡廠，也就是海水淡化以及水的再生利用，這些都要花錢。

「也因為有提早花錢，今天老天爺不賞臉、水情嚴峻的時候，我們還能撐得住。」蘇貞昌強調，到底老天爺什麼時候要下雨，沒有人知道，所以還是拜託大家一定要節約用水。