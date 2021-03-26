遊覽車撞山爆「綠委施壓」案外案　蘇貞昌允諾全面查清

▲行政院長蘇貞昌施、通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

遊覽車於蘇花高發生重大意外爆出案外案，據稱某民進黨立委與工業局某科長被點名施壓業者購買瑕疵遊覽車。對此，行政院長蘇貞昌26日於立院備詢時表示，目前已責成交通部長林佳龍全面查清，若有人員涉及不法，將依法嚴辦。

國民黨立委許淑華質詢時肯定交通部擴大召回1189輛遊覽車總體檢，強調安全是第一要件，最怕政府只會亡羊補牢，許淑華轉述遊覽車公會意見，業者依照政府法規取得合格車輛，如今發現車輛有問題，等同政府失心於民。

許淑華也指出，除了車體鑑驗，昨天更傳出有立委及工業局介入案件，若官商勾結的消息屬實，影響層面不堪設想，呼籲政風單位應主動介入探討，儘速釐清，「否則整起事故發生，就全部算在這些人頭上」，查清後應公布政風報告，給國民一個交代。

蘇貞昌表示，他已經責成林佳龍積極進行從制度面、管理面、人員面全部檢查，若查出涉及不法將依法嚴辦。

林佳龍表示，目前尚未釐清，遊覽車是交車前就有問題，還是業者事後自己改裝，必經都是10年以上車齡，且1年要檢驗3次以上，卻沒有檢查出問題，這部分也應該釐清。

林佳龍說，安全是交通的前提，設計時根據與國際接軌的檢測基準，以及內部文書審查，有一致性原則。針對業者改造車輛以及審查過程有無弊端，都會查清。

▲國民黨立委許淑華關心蘇花遊覽遮意外後續調查。（圖／記者屠惠剛攝）