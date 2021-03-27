「平等尊重不同族群」　侯友宜：人權剝削絕不被允許

▲蘇貞昌、侯友宜視察新板特專三文化設施用地。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

為人權伸張正義，各國精品大廠抵制新疆棉，擔任代言的中國大陸藝人則是紛紛與拒用新疆棉的國際品牌解約。對此，新北市長侯友宜27日表示，希望各國保護人權也平等尊重各族群，尤其人權剝削是絕對不會被允許的。

中國大陸日前被各國質疑違反人權，迫害新疆維吾爾族血汗工作，瑞士良好棉花發展協會（BCI）對勞動人權的「盡職調查」聲明，引發多家國際品牌跟進響應，拒絕使用新疆棉。

侯友宜上午陪同行政院長蘇貞昌視察新板特專三文化設施用地後受訪表示，全世界最重要的就是人權保護，自他上任以來，新北市不斷與聯合國接軌，在聯合國永續發展指標中，人權剝削是絕對不會被允許的。

侯友宜強調，除了希望各國能保護人權之外，也平等尊重各族群，不讓類似狀況發生，全世界都會清楚的表態，剝削人權絕不允許發生，會追求普世價值。

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