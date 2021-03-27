獨缺席兩岸論壇　江啟臣隔空聲援新疆採棉工人「資訊攤在陽光下」

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

前國民黨主席洪秀柱27日下午舉辦「護憲保台論壇」，被視為黨主席選舉前哨戰，國民黨前主席朱立倫、中廣董事長趙少康及孫文學校校長張亞中皆出席與談，唯獨現任黨主席，也是唯一表態參選的江啟臣不出席，改派大陸事務部主任左正東代表出席。就在活動開始前，江啟臣在臉書發文聲援新疆採棉工人，籲中共當局將資訊攤在陽光下。



江啟臣指出，國民黨兩岸政策的本質，就是和平、繁榮。先有和平才有穩定感，有了穩定感就可能求同存異、平等協商、增進互信；先有繁榮才有幸福感，有了幸福感就可能分享成果、深化交流。

江啟臣強調，站穩價值，才能夠堅定兩岸交流的信心。兩岸關係一向是國民黨至為關心的重點，尤其是如何確保對台灣有利的兩岸和平發展。民進黨執政後，兩岸那種「沒有對話只剩喊話」、「沒有對弈只有對峙」的僵局，更讓許多國內外人士憂心忡忡。他也說明自己因為行程的關係無法出席，十分可惜。

另外，江啟臣提及持續延燒的新疆棉事件，他說，國際知名服裝品牌因為從去年起抵制中國大陸的新疆棉花，引發大陸人民抵制，且事情越演越烈，在兩岸關係低迷不振的此刻，更加深了大家的憂慮。

江啟臣指出，國民黨走出過去國共戰爭的威脅，逐步依照國父孫中山思想和《中華民國憲法》揭示的原則價值，保障了今天台灣人民珍惜並感到驕傲的自由、民主、人權與繁榮；在倡議大陸政策以及接觸中共時，國民黨不應也不會犧牲這些原則與價值。

他強調，這樣的原則與價值，就是國民黨面對兩岸與國際各種爭議時應該要站穩的立場。這次新疆棉花的事件也是如此。無論漢人、當地維吾爾族和其他少數民族的勞動權和宗教權，都應該獲得保障與尊重。

江啟臣認為，身在台灣，對新疆發生的事情所知真的很有限，中共當局與關切的各方應該讓資訊更加公開透明，讓更多人了解目前新疆採棉工人的工作條件和生活狀況，一切攤在陽光下，當有助於平息爭議。

「身為國際關係學術領域的一分子，國際間許多無區別、衝動式的制裁，受害者最後卻可能是大家想要幫助的對象。」江啟臣批評，此時煽動的言語、訴諸民族主義、相互的指責或抵制，並無助於了解真相，也無助於促進新疆當地人權與生活、勞動等條件的再提升。

江啟臣指出，保障新疆人民的基本人權和生活、勞動條件，才是我們關切新疆棉事件的真正目的，基於這樣的價值與理念，他衷心希望各界尊重及保障台灣企業主和藝人的言論自由，兩岸執政者則應積極保護受波及的台灣企業和藝人。





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