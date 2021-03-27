　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

亞馬遜傳全面封殺「中國棉」　陸賣家：原料疑「來自新疆」就下架

▲亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲美國電商龍頭亞馬遜。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

瑞典服裝品牌H&M因拒用新疆棉被大陸電商平台全面封殺後，有大陸網友爆料，中國棉也遭到美國的電商平台亞馬遜（Amazon）封殺，許多使用中國棉的商品現在已經被強制下架。

根據陸媒《環球時報》報導，大陸網友指出，有透過美國亞馬遜平台向美國出口棉製品的商家向其透露，亞馬遜正在要求中國的出口商提供可以證明他們的棉製品「不包含新疆棉花」的證明。

▼賣家間流傳來自亞馬遜官方的文件。（圖／翻攝環球網）

▲▼亞馬遜傳全面封殺「中國棉」　陸賣家證實：原料來自新疆就下架。（圖／翻攝環球網）

在一份疑似為亞馬遜發給中國出口商的文件中，亞馬遜表示，由於中國有85%的棉花都來自新疆地區，所以有客人要求中國商家必須提供這類證明，否則來自中國的棉製品很可能被美國海關扣下，直到商家能證明棉花並非來自新疆。

網友提到，大部分賣家根本無法提供這種保證出口產品「不包含新疆棉花」的證明，結果就是他們在亞馬遜上出售的棉製品，比如男用浴巾，被亞馬遜下架了。

雖然上述爆料未獲亞馬遜官方證實，但根據美國媒體先前的報導，川普政府1月13日就已經以「強迫勞動」為由，全面封殺了來自新疆的棉花以及番茄等產品，因此美國的電商平台依法禁止販售這類商品並非不可能。

▼新疆棉花。（圖／CFP）

▲新疆棉花。（圖／CFP）

ET快訊
長榮貨櫃堵住高速公路！　「大塞車」陸網瘋傳
愛穿Nike炫富GG了！　288萬網美秒改口：我穿的都假貨
拿8938個1元硬幣羞辱女移工！雇主曝她惡行　2小時後改口道
快訊／高雄新船剛下水就「側翻」！　觀禮民眾尖叫
雇主給移工薪資「8938個1元硬幣」　勞動局怒：丟台灣人的臉
快訊／國道1號火燒車！南下黑煙狂竄　車流大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長榮陸上也堵住了！陸網瘋傳：高速公路也「大排長榮」了啦

拆100座村民祖墳建自家宗祠　安徽流氓4兄弟涉刑案122起重判25年

保護新疆棉！陸「反封殺」品牌　胡錫進：該多點包容

亞馬遜傳全面封殺「中國棉」　陸賣家：原料疑「來自新疆」就下架

基格辛：美中無休止競爭可能帶來災難性衝突

HUGO BOSS總部硬起來！改聲明「不用新疆棉」秒被3陸藝人切割

陸棉花協會：新疆棉花不缺訂單！有沒有BCI都不造成積壓

IKEA「沒代言人」躲陸網首波抵制　2天後還是被出征：別想又神隱！

陸推「黑珍珠餐廳指南」PK米其林　台北6間餐廳入榜

西方向新疆問題「扣帽潑髒水」　王毅：不會得逞

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

長榮陸上也堵住了！陸網瘋傳：高速公路也「大排長榮」了啦

拆100座村民祖墳建自家宗祠　安徽流氓4兄弟涉刑案122起重判25年

保護新疆棉！陸「反封殺」品牌　胡錫進：該多點包容

亞馬遜傳全面封殺「中國棉」　陸賣家：原料疑「來自新疆」就下架

基格辛：美中無休止競爭可能帶來災難性衝突

HUGO BOSS總部硬起來！改聲明「不用新疆棉」秒被3陸藝人切割

陸棉花協會：新疆棉花不缺訂單！有沒有BCI都不造成積壓

IKEA「沒代言人」躲陸網首波抵制　2天後還是被出征：別想又神隱！

陸推「黑珍珠餐廳指南」PK米其林　台北6間餐廳入榜

西方向新疆問題「扣帽潑髒水」　王毅：不會得逞

女移工遭「8938個1塊錢」羞辱！勞工局看傻　雇主竟嗆：1元不是錢？

蹭一波新疆棉花！直播主「1小時銷售額1億」　千萬人搶買

10人中彈「至少2死」！美維吉尼亞州海灘爆槍擊　1槍手被擊斃

「小龍女」斜槓立委！高嘉瑜被抓包「兼職啦啦隊」　天母胖虎是她…

長榮陸上也堵住了！陸網瘋傳：高速公路也「大排長榮」了啦

游錫堃「譴責暴政」：抵制新疆棉是人權問題不是政治問題

崑山科大無懼少子化風暴　碩博士班全系首度所滿招

土投對決！味全挑戰首次2連勝　運彩仍看好悍將

玩抖音豔遇「援交妹」　他豪擲8萬買點數慘被封鎖：連見面都沒有

夫偷情女員工2年　妻見「奪命連環摳」心碎！道歉信+貼圖逆轉結局

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

大陸熱門新聞

陸網喊抵制Nike！　「34.6萬人狂搶」新鞋一秒缺貨

孕妻1天拿5次包裹！尪跟蹤「目睹真相」氣炸：離婚

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

「千年一遇」最正班導師　網暴動：我要入學

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

小偷輕鬆偷珠寶　老闆一看原因快氣昏

「好像被剝皮」　新生兒雙腿沒皮膚

新疆農民機械化採棉影片曝光！

抵制H＆M還不夠！愛迪達上熱搜第一

華春瑩秀「美國黑奴採棉花」照片反擊

「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　　

外送員「狂飆60公里」送餐！運費曝網全傻了

更多熱門

相關新聞

400多家H＆M門市「被消失」中國地圖App全面清空

400多家H＆M門市「被消失」中國地圖App全面清空

瑞典跨足國際的服裝品牌H＆M拒用新疆棉花後，在中國引發威力不小的抵制浪潮，而外媒更指出，現於中國用戶的Apple地圖、百度地圖以及中國境內最大的叫車服務App「滴滴出行」，都已搜尋不到所有H＆M的店鋪位置，導致境內400多家門市在地圖APP中瞬間消失。

全身穿Nike炫富！網美慘遭出征秒改口：我穿假貨

全身穿Nike炫富！網美慘遭出征秒改口：我穿假貨

缺席兩岸論壇　江啟臣臉書聲援新疆採棉工人

缺席兩岸論壇　江啟臣臉書聲援新疆採棉工人

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

陸棉花協會：新疆棉不缺訂單

陸棉花協會：新疆棉不缺訂單

關鍵字：

新疆棉亞馬遜中國棉

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

鳳梨被女網友嗆「台客」

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面