亞馬遜傳全面封殺「中國棉」　陸賣家：原料疑「來自新疆」就下架

▲美國電商龍頭亞馬遜。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

瑞典服裝品牌H&M因拒用新疆棉被大陸電商平台全面封殺後，有大陸網友爆料，中國棉也遭到美國的電商平台亞馬遜（Amazon）封殺，許多使用中國棉的商品現在已經被強制下架。

根據陸媒《環球時報》報導，大陸網友指出，有透過美國亞馬遜平台向美國出口棉製品的商家向其透露，亞馬遜正在要求中國的出口商提供可以證明他們的棉製品「不包含新疆棉花」的證明。

▼賣家間流傳來自亞馬遜官方的文件。（圖／翻攝環球網）



在一份疑似為亞馬遜發給中國出口商的文件中，亞馬遜表示，由於中國有85%的棉花都來自新疆地區，所以有客人要求中國商家必須提供這類證明，否則來自中國的棉製品很可能被美國海關扣下，直到商家能證明棉花並非來自新疆。

網友提到，大部分賣家根本無法提供這種保證出口產品「不包含新疆棉花」的證明，結果就是他們在亞馬遜上出售的棉製品，比如男用浴巾，被亞馬遜下架了。

雖然上述爆料未獲亞馬遜官方證實，但根據美國媒體先前的報導，川普政府1月13日就已經以「強迫勞動」為由，全面封殺了來自新疆的棉花以及番茄等產品，因此美國的電商平台依法禁止販售這類商品並非不可能。

▼新疆棉花。（圖／CFP）

