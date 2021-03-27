「西方傳播錯誤訊息」　洪秀柱質疑新疆迫害真相：裝睡的人叫不醒

記者羅婉庭／台北報導

針對新疆棉事件立場，國民黨前主席洪秀柱表示，國際媒體及國內新聞報導，但真相到底是什麼，若其他西方國家刻意傳播錯誤訊息，而非實地走訪去了解，若中國大陸真的屠殺少數民族，「他們反駁的話，為什麼外界不聽？為什麼其他伊斯蘭國家沒有對大陸提出抗議？」

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者黃克翔攝）

中國大陸日前被各國質疑違反人權，迫害新疆維吾爾族人，瑞士良好棉花發展協會（BCI）對勞動人權的「盡職調查」聲明，引發多家國際品牌跟進響應拒用新疆棉。

對此，洪秀柱強調，很多事情需要更深一層的了解，就像國民黨也時常被污衊，被外界貼紅標籤，「難道國民黨真的親中賣台嗎？」此外，針對昨晚中共派出20幾架共機擾台，洪秀柱表示，過去這段時間非常多，但大家應該反思，「為什麼國民黨執政期間不會發生這樣的事情？」

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