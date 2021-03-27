400多家門市「被消失」！　H＆M在中國地圖App慘遭全面清空

▲全球最大快時尚品牌之一的H＆M，在北京約有10多家門市。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

瑞典跨足國際的服裝品牌H＆M拒用新疆棉花後，在中國引發威力不小的抵制浪潮，而外媒更指出，現於中國用戶的Apple地圖、百度地圖以及中國境內最大的叫車服務App「滴滴出行」，都已搜尋不到所有H＆M的店鋪位置，導致境內400多家門市在地圖App上瞬間消失。

根據《彭博社》報導，中國地區人權爭議牽扯出的「新疆棉之亂」不斷延燒，現有北京用戶透露，無論是iPhone上的Apple地圖或者中國的百度地圖都已經搜尋不到任何有關H＆M的門市位置，就好像全中國400多家門市瞬間消失一樣，但Uniqlo等其他同業競爭對手的資料仍可以正常顯示。

另外，中國用戶現在也無法透過「滴滴出行」叫車，搭車前往任何H＆M門市，因為用戶搜尋後將出現0筆結果。報導指出，蘋果公司（Apple Inc.）在中國的地圖數據來自阿里巴巴集團旗下的高德軟件（AutoNavi Software Co.），百度地圖則為公司自行收集的資料。此前，包含阿里巴巴、拼多多、京東等網路電商也已經全數下架H＆M商品。

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