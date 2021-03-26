孕妻1天拿5次包裹！　尪跟蹤「目睹真相」氣炸：離婚！

▲懷孕妻子一天拿了5次包裹，讓丈夫相當起疑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者林彥臣／綜合報導

大陸一名人妻日前迎來懷孕喜訊，丈夫得知消息後，非常開心，要她辭去工作，在家安心養胎，平日飲食也有婆婆照料，不過為了胎兒的健康著想，人妻在生活上受到諸多限制，某回她1天就下樓拿了5次包裹，丈夫驚覺有異跟蹤察看，竟發現背後親眼目睹驚人真相，讓他氣得決定離婚。

根據《騰訊網》報導，人妻曉曉（化名）起初不願意辭職，擔心家中只剩丈夫在賺錢，經濟重擔全都落在了對方身上，不過礙於懷孕初期經常出現身體不適，她最後只好待在家養胎，而丈夫為了讓妻兒過上好日子，更加努力賺錢，經常加班到很晚才回家，有時連休假都還要工作。

反觀曉曉的生活十分愜意，每天都在追劇、散步，但日子久了開始感到乏味，過去就有抽菸習慣的她，實在是忍不住，於是不時會趁著丈夫及婆婆不注意時，偷溜到樓下抽菸，順利得逞一、兩次之後，菸癮也越變越重，最後不小心就露出了馬腳。

▲丈夫跟蹤上去之後，發現妻子瞞著他抽菸，相當崩潰。（圖／翻攝自pixabay）



某天丈夫難得休假，想要帶曉曉外出透氣，但妻子怎麼樣都不肯出門，他也只好順著對方的意，不過讓丈夫感到怪異的是，嘴上說著不想出門的曉曉，下樓拿快遞倒是跑得很勤，光是1天內就取了5次，且每次下樓的時間也都很久，丈夫覺得其中有鬼，於是偷偷跟上去一探究竟，卻讓他親眼目睹到妻子叼了一根菸，在吞雲吐霧。

原來拿包裹只是個藉口，曉曉真正目的是為了解菸癮，而且她為了要等菸味散去，還故意多繞兩圈才回家；丈夫撞見這幕簡直晴天霹靂，一想到自己每天為了家庭辛苦付出，結果妻子卻屢次瞞著他，做出吸菸這種危害健康的事情，丈夫氣得衝上前大吵一架，最後還怒提離婚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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