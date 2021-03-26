屏東婦想幫敘利亞難民乾妹保住財產　潮警耐心阻詐

▲潮州警分局中山路派出所警員吳懷恩、王峻胤勸阻曾婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣曾姓女子接到通知，乾女兒稱在敘利亞的家鄉發生戰爭，已將家中約值5千萬元財產變換成等值物品，要寄來台灣由曾女代保管，但包裹卡關，需先支付32萬元保險金，否則會被銷毀，她信以為真，至銀行轉帳匯款，行員發現有異報警，經警一番解釋，成功攔阻她被騙。

潮州警分局中山路派出所警員吳懷恩、王峻胤日前10時20許執行巡邏勤務中，接獲第一銀行行員來電稱有民眾疑似遭詐騙，警方立即到場為一名曾姓女子(約57歲)至銀行欲欲轉帳新臺幣32萬元，經詢問過程中發現曾女答覆有異，警方趕往現場。

經了解，曾女稱接到乾女兒的LINE訊息說位於敘利亞的家鄉突發戰爭，乾女兒一家人要將家中財產約新臺幣5千萬元，全換成同等價值物放品在包裹內寄來台灣請曾女代為保管，惟稱包裹寄出後於轉運途中遭阻攔，需支付一筆保險金以利包裹後續運送，否則包裹將會被銷毀，所以她才會依照乾女兒之指示要匯款至指定帳戶。

經警方一番勸說，她始察覺有異，同意配合警方放棄匯款至指定帳戶，後續警方發揮耐心追蹤曾女騎乘機車亦未發現再於附近金融機構，成功阻攔詐騙。

潮州警方表示，現手機通訊軟體發達，詐騙集團常使用會以親情方式博取信任，故意製造生活困苦或遇難等陷阱來騙取錢財，員警花不少時間才說服成功。

潮州分局長黃國源呼籲詐騙手法層出不窮，民眾若接到此類電話，請切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，並配合警方阻絕詐騙，共同打擊犯罪，確保你我財產安全。

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