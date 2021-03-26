老公待國外…她偷吃懷孕在廁所生下男嬰！「裝箱」棄屍儲物間

▲警方到護理之家的員工宿舍，將儲物間鐵架上的紙箱取下，打開一看果然發現男嬰的遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一名在護理之家工作的女子，於員工宿舍廁所產下男嬰，用塑膠袋包起來並扔到外頭的垃圾桶！隔天才把死亡的男嬰從垃圾桶取出，放進紙箱後再置於宿舍儲物間的鐵架上，還在思考如何處理屍體的她，下體大量出血自行就醫，院方發現異狀立即通報警方，全案依法偵辦。

據了解，該名34歲何姓女子已婚，但丈夫還在國外，她卻不小心懷孕了…緊張的她不敢告訴任何人，去年12月1日晚間10點多，何女在宿舍廁所產下男嬰，她急忙把胎盤及臍帶扯掉，再用垃圾袋包起來扔進宿舍的垃圾桶。

到了隔天，何女擔心東窗事發，決定將包好的男嬰從垃圾桶取出，改放紙箱內，並藏放在宿舍旁倉庫的鐵製貨架上，並用雜物掩蓋，後來何女下體大量出血跑去醫院。醫護人員發現何女胎盤及臍帶有「扭掉」的痕跡，疑似剛分娩完卻未看到嬰兒，因此通報警方處理。

起初何女說詞反覆，堅決否認懷孕生子，後來被警方突破心防，才坦承一切，員警到宿舍搜查，果然在架上發現裝有男嬰的紙箱，而男嬰早已僵硬死亡，因此以遺棄致死罪送辦。

經法醫相驗後，發現男嬰出生後當下有呼吸，但隨後因呼吸衰竭死亡，檢方認為，難認男嬰之死與何女事後棄置的行為有關，因此遺棄致死罪的部分不起訴，但是何女將遺體裝箱子並放在鐵架上，並非按照習俗應埋葬的場所，認為何女涉犯遺棄屍體罪，依法提起公訴。