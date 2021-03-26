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一夜情搞大肚子！渣男拿錢「逼墮胎」遭黑道威脅　身分曝光怕爆

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲兩人第一次見面就發生關係。（圖／達志／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友跟女友暫時性分手，因為寂寞難耐，在交友軟體上找了一名女子陪伴，過程中女子主動暗示想到汽車旅館休息，兩人天雷勾動地火，一發不可收拾，怎料卻因此搞大對方的肚子，本來想拿錢要女生去打掉，沒想到對方竟是黑道大哥的妹妺，「她哭著說要叫哥哥找人弄我」，他嚇得不敢出門，只好發文求救。

男網友在Dcard上發文，去年底跟女友暫時性分開，在交友軟體上認識一名女子，第一次見面就發生關係，本來有做保護措施，但覺得礙事就把套套拔掉，事後女方很擔心地問說「如果懷孕怎麼辦」，他當時許下承諾，「沒那麼簡單就懷孕，大不了妳懷孕我對妳負責就好」。

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孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲懷孕示意圖。（圖／達志／示意圖）

沒想到第一次就中獎，女子上禮拜跑去跟原PO說懷孕的事情，但是他早已和女友復合，於是打算付錢了事，「我就說我交女友了，妳銀行帳號給我，我匯一筆錢妳自己去打掉」，結果女生哭著說要找哥哥去弄他，他才發現原來自己搞上黑道大哥的千金

他害怕表示，「從昨天開始，就有兩個看起來不好惹的人在我家樓下堵我，我嚇得都不敢出去，這幾天都只敢吃泡麵」不知道應該要報警處理，還是跟現任女友分手對她負責，「我兩個女生都很喜歡，只是還沒有做好當爸爸的準備」。

貼文一出後，網友們留言，「再玩啊，出事了啦阿北」、「仙人跳，但你敢無套你就要負責囉」、「自已爽完惹出來的，自已面對」、「大頭管不住小頭就會這樣」。但也有網友質疑真實性，「一下說網友約砲，一下說兩個女生都喜歡，你會喜歡一個4個月沒聯絡，僅一炮之緣的網友？漏洞再大一點」、「好啦！別睡了，夢已經結束囉」。

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