已結紮1年多…老婆卻偷花8000「裝避孕器」　人夫臉綠：該注意什麼

▲老婆偷裝避孕器沒有讓老公知道。（圖／翻攝自爆廢1公社）



記者黃可昀／綜合報導

有些夫妻沒有生育打算，會考慮進行結紮等避孕措施，通常只要男女其中一方實施即可，尤其是結紮就更不會有懷孕可能，不過卻有一名人夫發現，他明明1年多前就做了結紮手術，近期卻意外發現老婆背著他偷裝避孕器，令他實在匪夷所思。

人夫在臉書社團「爆廢1公社」表示，他去結紮的事老婆也知道，夫妻倆這1年多都沒有其他避孕措施，也很順利地都沒懷孕，但昨天他要洗衣服時，檢查了老婆外套口袋裡有沒有東西，意外摸到一張「婦產科收據」，才發現老婆昨天偷偷去診所花8000元裝了避孕器，明明自己早已結紮，不明白老婆為何還要多此一舉，「這樣我該注意什麼？」

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貼文一出全被留言洗版，網友紛紛歪樓，「你結紮....但其他的人沒結啊」、「頭上一道光....如此美妙」、「你以為大家都是Doctor嗎？不會去問你老婆」、「感情婚姻問題，我建議一律分手離婚。」

▲網友說有可能是醫療需求才裝避孕器。（圖／翻攝自爆廢1公社）



不過，專業網友指出，子宮內避孕器功能不只有避孕，有些患有子宮肌腺症、經痛、經期不順的女性也會透過裝「投藥型避孕器」來治療，「裝避孕器有時候是調經用喔，我也有裝，為了讓生理期準一點，跟定期吃避孕藥有點類似」、「這牌的避孕器不單單避孕而已，我本身有裝，裝了MC量少很多，也不經痛。」