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埋伏妻子約會！綠帽夫忍辱「躲床下6小時」　等小王入睡殺了他

▲▼床,床底下。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子躲床下長達6個小時，才現身殺害小王。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度邦加羅爾(Bengaluru)一名男子因為老婆被小王搶走，不甘被戴綠帽的他，竟然偷偷埋伏在床下長達6小時，期間聽著2人甜蜜吃晚餐然後睡覺，直到凌晨3時趁妻子起來上廁所時，持刀殺害熟睡的小王。

來自內爾芒格阿拉(Nelamangala Town)的31歲男子巴拉特(Bharat Kumar)，與妻子維努塔(Vinutha)結婚8年並育有2名孩子，沒想到幸福的婚姻卻在3年前被27歲男子希瓦庫馬(Shivakumar)介入，由於夫妻每天爭吵不斷，妻子於6個月前搬出家中，獨自在安得拉哈里(Andhrahalli)租房子居住。

巴拉特24日晚間在雞肉店遇到正在購物的妻子，懷疑是對方是為了希瓦庫馬特別準備晚餐，便偷偷潛入對方租屋中，悄悄躲在嬰兒床底下等待6個小時，期間妻子和小王吃完晚餐，晚上10時30分上床睡覺，妻子凌晨去廁所時，他立即把門反鎖、用預藏好的刀殺人，警方約於凌晨4時接到報案。

警方表示，巴拉特犯案後便打開廁所門放妻子出來，原本他打算毀屍滅證，但是最後改變了主意，讓妻子打電話報案，目前已將遺體送去驗屍，案件正在調查中。

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