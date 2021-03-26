家附近撿到2顆圓形炸彈　7歲男童和9歲友「開心玩球」被炸死！

Bengal: 7-Year-Old Boy Killed After He And Friend Accidentally Hit Packet Of Crude Bombs Lying On Streethttps://t.co/4I8A9aUhqZ — Swarajya (@SwarajyaMag) March 24, 2021

記者李振慧／綜合報導

印度西孟加拉邦一名7歲男童與9歲朋友在巴爾達曼(Bardhaman)家附近玩耍時，竟然不小心找到2枚圓形的土製炸彈，以為炸彈是球的他們拿起來玩導致大爆炸，2人慘被炸成重傷，他送醫治療後不幸身亡，友人則仍在加護病房接受治療中。

這起爆炸事件2名受害者，分別為7歲的阿夫羅茲(Sheikh Afroz)，與9歲的易卜拉辛(Sheikh Ibrahim)，2人22日上午11時在巴爾達曼市Subhas Pally區玩耍時，在家附近一砂鍋中發現2顆圓型炸彈，當他們把炸彈當成球丟在地上時，突然引發大爆炸。

村民聽到爆炸聲紛紛出來查看，發現2名孩童的慘狀，後來送到當地醫院治療，不過仍造成1死1重傷的悲劇。當局表示，目前已派炸彈小組前往現場，將對炸彈強度以及種類進行徹查。

▼男童誤把炸彈當球玩耍引發爆炸。（圖／示意圖／視覺中國）

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