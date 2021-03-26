印度神童喊「疫苗無效」！建議靠信神曬太陽防疫：傷牛恐業力引爆

▲印度神童阿南德預言今年2月起疫情會更加肆虐。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

記者羅翊宬／綜合報導

印度神童阿南德再次針對全球新冠疫情做出驚世預言！在各國陸續開放施打新冠疫苗後，病毒的變異速度卻變得比以往還來得快，印度更是傳出「雙重突變」病毒，使病毒能騙過體內免疫系統。阿南德對此預測，疫苗問世的速度過快，且疫苗製造時會傷害更多牛隻，除引起更多問題，恐還會造成人類「業力引爆」。

綜合外媒報導，新冠病毒透過不停演化來增強其傳染性與毒性，然而在未知病毒起源下，各國政府卻讓疫苗搶先問世，疫苗將會引起更多新問題，並非解決疫情之道，且製造過程中傷害牛隻等動物，而在印度教信仰中，牛是神聖且不可殺的動物，此舉反而會導致人類的業力被引爆，全球最快也得到2021年11月才會贏來復甦機會。

阿南德先前曾指出，木星將於2020年12月19至28日與木星交會，為人類帶來意識形態上的恐懼，導致戰爭、瘟疫、傳染病爆發與經濟崩盤，2021年2月這些災難會來得更快更明顯，直到2021年11月木星離開土星並進入水瓶座後，局勢才有可能獲得改善。

阿南德為全球人類指引出7大分針避難，主要為信神、呼吸新鮮空氣與曬太陽、別沉迷電子科技並多運動、散播歡樂散播愛並傳播正面能量、熟悉財務管理與投資、試著在家自己種植糧食或作物、注重心理健康等。

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