高雄4／1起水情轉橙！減量供水方案出爐　6座公立泳池將關閉



▲水情燈號轉變，高雄4月1日起變橘燈 。（圖／高雄市府水利局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

全台水情吃緊，高雄市水情，將在4月1日起轉為橙燈，水利局啟動相對應措施，屆時每月用水超過1千度非工業用水戶節水10%、工業用水戶節水7%，泳池及洗車等不急需用水也節水10%。高市府運動發展局也宣布公立自管游泳池，同步從4月1日起，要關閉旗津、三民、鼓山、右昌、甲仙、東門等6座泳池。

今年春雨持續偏少，高屏溪流量低於歷年同期4成，近日雖有降雨，但旱象並無明顯舒緩，依中央氣象局最新降雨預報，未來一季降雨偏少機率高，因應水情變化，旱災中央應變中心第10次工作會報決議，自4月1日起高雄地區轉為減量供水橙燈。

為確保達成節水目標、維持穩定供水，高雄地區進入橙燈對應措施，為每月用水超過1千度之非工業用水戶節水10%、工業用水戶節水7%、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需之用水節水10%，醫療業者不在此限，另自來水全日減壓供水，並針對未達節水目標用戶優先進行鉛封。

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因應實施全日減壓供水，自來水公司將加強監控高地、管末地區供水情形。另外，隨水情日漸嚴峻，節水措施將逐漸提升，為避免造成不便，高雄市府已規劃載水點供應，計有屏東二代加工出口區、屏南工業區與鳳山水資源中心等3處。水利局於29日下午2點30分，至屏東二代加工區辦理載水演練，說明乾旱時期，向自來水公司臨時購水、取水之作業流程。

▲運動發展局公立自管游泳池開放國際池，但泳池採加藥及水中吸塵器維持水質。（圖／高市府運發局提供）

對此，高市府運動發展局也宣布公立自管游泳池，自4月1日起，關閉旗津池、三民池、鼓山池、右昌池、甲仙池、東門池，共6池，開放國際池、左營池、新興池及楠梓池共4池，泳池採加藥及水中吸塵器維持水質。運動發展局也已張貼公告，呼籲民眾節約用水、簡易淋浴，共體時艱，配合節水。

另外委外泳池部分，鳳山游泳池將採不補新水，增加水質過濾頻率，以維持水質，前鎮游泳池則自4月1日起原每日開放2場次，調整為每日僅開放下午1場次，大寮游泳池自4月1日起僅開放上午場次，大社游泳池則暫停開放。民營泳池部分，運發局將加強宣導其配合政府限水措施以節水共體時艱，並配合查核不定時派員現場瞭解及督導。

時間對我們來說完全沒用！

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