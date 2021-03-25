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社會 社會焦點 保障人權

獨／浪浪大字型卡血欄杆呲牙狂吠　她安撫秒乖！民讚：女警杜立德

記者吳奕靖／高雄報導

一隻「浪浪」前腳不知何故卡在路旁的鐵圍欄上，身體垂掛、雙腳受傷滲血，痛苦低鳴的哀號聲吸引路過民眾關注，焦急報警求助，鼓山警消合力幫助浪浪解圍，挽救寶貴生命，至於為何會受困受傷，女警顏淑惠猜測可能是想要出來到馬路覓食，才會被卡在欄杆縫隙。

▲高雄鼓山女警營救受困浪浪，一秒安撫生氣狗狗，贏得台版杜立德稱號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鼓山女警營救受困浪浪，秒安撫生氣狗狗，贏得台版杜立德稱號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

22日清晨6點左右，一名李姓婦人焦急到鼓山派出所報案，表示自己載女兒前往鼓山車站搭車時，聽到路旁有狗狗哀號，仔細查看發現是一隻土黃色浪浪垂掛路旁鐵圍欄上，前腳滲血卡在欄杆縫隙，兩隻後腿不斷焦急胡亂踩踏底下樹根，用盡全身氣力掙扎，且浪浪眼神無助企盼有人援救，李姓婦人表示看見之後相當不忍心。

▲高雄鼓山女警營救受困浪浪，一秒安撫生氣狗狗，贏得台版杜立德稱號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鼓山女警營救受困浪浪，狗狗前腿差點因為想逃脫被鐵欄鋸斷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警員顏淑惠、林昱成得知後趕抵現場，發現受傷的浪浪見員警趨近，本能地防禦狂吠、帶有攻擊性，但顏淑惠仍嘗試接近，當下不停安撫浪浪「不要怕，我們會救你！」語氣像是安慰自己小孩般。

顏嘗試要將鐵欄杆扳開，以便把受傷的前腳挪出，但一觸碰傷肢狗狗就疼痛大叫，不過顏就是像是電影《杜立德》，似乎聽得懂狗兒的叫聲、悲鳴，不停地回應安撫，說也奇怪，狗兒就安靜了下來。

因傷肢卡得很緊，顏立即轉請值班同仁通知消防隊員加入救援行列，一行人分工合作，員警先托住狗狗身體減輕受傷前腳的負擔，消防同仁則攀爬進入鐵圍欄內從後方營救，警消合力將柵欄掰開，小心翼翼挪出犬隻受傷雙腳，最後營救成功，並通知動保處前往救護傷犬，順利為浪浪保命。

▲高雄鼓山女警營救受困浪浪，一秒安撫生氣狗狗，贏得台版杜立德稱號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鼓山女警營救受困浪浪，秒安撫生氣狗狗，贏得台版杜立德稱號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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