台中女高雄奔喪車被砸！回家門口再被掐頸　她驚：該原諒這種人嗎

▲台中一女子在高雄遇上婦人持鋁棒揮舞，回到台中又無端被掐脖子。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名林姓女子回高雄奔喪，被鄰居婦人揮舞鋁棒砸車，後來認為對方精神有異不願求償，隔天晚間返回台中，車子停在大門口，人坐在車內，車窗開著，突有1名體型壯碩的婦人將雙手伸進車內掐住她脖子，她因掙脫而受傷，林女接連兩天遇上兩名行為異常婦人，至今仍驚魂不定，今晚將到派出所製作筆錄，內心自問「該原諒這些無自制力的人嗎？」

林女在臉書po文表示，日前南下高雄奔喪，鄰居婦人不滿太吵，憤而持鋁棒砸她的車，態度囂張，而且兩度向嫂嫂揮棒，後來考量對方有精神方面問題，她不求償，兄嫂也不計較。

林女隔天返回台中住處，晚上10點多車子停在家門口，車窗未關，一個體型壯碩的大嬸的雙手突然伸進車窗，掐她脖子，她因為掙脫被抓傷，當下尖叫大喊，沒人伸出援手，心想萬一遇害，大概也沒人知道，發生前後不到10秒，後來覺得這婦人精神狀況應該也有問題。

林女接連兩天遭受兩名婦人無端惡意攻擊，而且行徑看似精神異常，她自問，這個社會都教導應該要原諒她們，但大家應該要接受這種無自制能力的人所帶來的傷害嗎？

警方表示，該名婦人年約60歲，獨居，日前喪母，心情不佳，常在超商或在家裡喝酒，酒後還會把酒瓶往樓下丟，是社區頭痛人物，也是警方關懷對象，前幾天還去家裡訪視，屋內電視聲音很大，但無人開門，林女今晚會製作筆錄，但是否提告得由林女決定。

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