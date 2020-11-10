取締酒駕遭民防幹部指責　民眾送肉包打氣...黎明所長：嚴正執法

▲▼台中南屯有民眾送肉包打氣，黎明所長林澤聰（左2）表示持續嚴正執法。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第四分局日前在民防聯誼餐會上，1名鄭姓民防分隊長不滿女兒酒駕被黎明派出所員警查獲還上手銬，竟在公開宴席上責問所長林澤聰，林夾在民防、執勤同仁之間備感壓力，當場落淚，當地1名紙盒工廠老闆獲悉後，10日上午送去50多顆肉包為警察打氣，林說，為維護社會治安，仍會持續嚴正執行酒駕。

鄭姓民防分隊長任職5年期間，出錢出力高達數百萬元，但不滿女兒9月間酒駕被黎明派出所的員警查獲，過程中還被銬上手銬，覺得不被禮遇，在10月底的一次餐會上，在上百人面前，叫來黎明所長林澤聰一頓痛罵，罵得所長備受委屈，忍不住落淚。

黎明派出所的民防幹部們跳出來幫林所長說話，「有錢就了不起嗎？」兩邊民防幹部相互嗆聲，怒摔酒杯，場面相當難堪、混亂，差點打起來，幸好被人架開，此事傳開後，引發社會一陣撻伐。

林澤聰坦承，民防團體每年都非常支持警方各項任務，但員警依法執行勤務又沒錯，他夾在中間壓力很大， 一時失控才痛哭流淚。

南屯區1名紙盒工廠的老闆也熟識林澤聰，不忍依法取締卻被欺負，上午特地買了50多顆肉包送到派出所為基層員警加油打氣，希望警方持續嚴格取締酒駕。

林澤聰說，對於此事造成社會困擾深感歉意，但取締酒駕是維護用路人安全重要勤務，也是警察天職，未來會繼續堅定執法。

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