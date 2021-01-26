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老翁不滿鄰居長期在巷口抽菸竟持鋁棒爆頭　判6年定讞

▲桃園市童姓男子2年前因債務問題，夥同友人以西瓜刀猛砍導致其右手拇指斷裂被截肢，友人則持金屬棍棒痛毆。（示意圖／視覺中國CFP）

▲老翁持鋁棒攻擊抽菸的鄰居，判刑定讞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

屏東72歲楊姓老翁，不滿林姓鄰居經常在住家前的巷子口抽菸，2018年9月間某個下午，竟趁著對方又在吸菸時，持鋁棒猛擊鄰居頭、胸，鄰居被打到顱骨骨折、顱內出血，急救後撿回一命。老翁雖賠償500萬元達成和解，但一二審法院仍將他判刑6年，案經上素，最高法院26日駁回上訴定讞。

本案發生於年9月13日下午3點半左右，楊姓老翁因林姓鄰居又在巷子口抽菸，氣的從家裡拿出鋁棒，自後方接近林男，雙手持鋁棒猛擊鄰居頭部2次，鄰居隨即仰倒在地，老翁再以鋁棒猛擊鄰居胸口1次、頭部2次、下肢1次，鄰居倒臥在地不再動彈，老翁才持鋁棒返回住處。路人趕緊將被害人送醫，被害人右顱骨骨折併顱內出血、左小腿撕裂傷，轉至高雄長庚紀念醫院及時進行手術，始倖免於難。

警方獲報後趕到現場，並當場逮捕老翁，起出犯案用的鋁棒，檢方認為老翁明知頭部內有腦部及諸多神經，乃人體極為脆弱之部位，如以棍棒重擊，極可能導致頭顱內部神經受損、腦部損傷、生理機能損壞或大量出血，而致人死亡之結果，但老翁仍以鋁棒重擊被害人頭部，因此檢方依照「殺人未遂罪」，提起公訴。

法院審理時，老翁坦承持鋁棒毆打鄰居，但辯稱自己沒有殺人犯意，當時一時氣憤，只想要教訓對方，讓他不再在自家門口抽菸。律師也說，老翁所為僅是為警告對方而無殺人之犯意，老翁持鋁製球棒毆打鄰居多次，外觀仍無變形，被害人身體及頭部外觀均無傷痕，且老翁年紀已大，均非下重手，頂多構成重傷害未遂罪。

但法院根據客觀證據，認定老翁確實具有殺人故意，而雖然老翁賠償500萬元，但仍成立殺人未遂罪，一二審均判刑6年。全案再上訴第三審，最高法院26日駁回上訴定讞。

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