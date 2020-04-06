鄰居在家門口抽菸…屏東男氣瘋「鋁棒狠打爆頭」！被逮怒喊：給他一點教訓

▲不滿鄰居在家門口抽菸，楊姓男子竟拿鋁棒朝對方猛打，被法官判刑6年。（示意圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳韻如／屏東報導

楊姓男子長期不滿林姓鄰居在住處前巷口抽菸，某次竟趁著林男抽菸時，直接拿鋁棒爆頭，林男當場不堪重擊倒地，楊男竟還朝對方胸口、下肢、頭部猛毆了4次，直到對方奄奄一息，才罷手返回住處，所幸林男送醫後撿回一命。法院審理後，依殺人未遂罪嫌將楊男判處6年徒刑。

判決書指出，楊男對於林男在其住處前的巷口抽菸積怨已久，2018年9月13日下午3時許，見到林男又再度在巷口抽菸，竟氣得拿鋁棒朝對方頭部猛擊了2下，導致林男倒地不起，而他見狀竟不肯罷手，還往對方胸口、頭部、下肢狂歐4次，直到林男不再動彈，他才停手返回住處。

林男事後送醫急救，發現他右顱骨骨折併顱內出血，左小腿有2公分撕裂傷，險些喪命，所幸經急救後撿回一命。

法院在審理期間，楊男坦承犯行，表示自己是一時氣憤，就想要教訓林男，要對方不要在他家門口抽菸，並沒有想致人於死的意思，且事後也以500萬元與對方達成和解，法官因此依殺人未遂罪判處6年徒刑。全案可上訴。

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