長賜號「依靠潮汐」最快31日脫淺！　若卸除貨櫃…運河恐停擺兩周

▲長榮長賜號（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

長榮貨櫃船長賜號（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺，根據最新消息指出，長賜號至少要到下周三（31日）才有可能脫困，屆時有可能透過潮汐讓貨輪浮起，藉此脫淺。但若是必須先將貨櫃卸下，或是運河本身需要進行大規模維修，那麼整條蘇伊士運河的停擺時間恐長達兩個星期。

根據《彭博》報導，消息人士透露，要將這艘22萬噸重的大型貨櫃輪脫淺，大概需要一周的時間，也就是蘇伊士運河最快得等到31日才有機會恢復通行。截至目前都是依靠小型拖船和挖土機來清理航道，但至今未能成功；截至目前等待通行的遠洋貨輪已經從24日的186艘，上升至接近240艘。

The Suez Canal Authority hasn’t gotten the ship unstuck yet but they did make this great sizzle reel of them not getting the ship unstuck set to what sounds like a royalty-free version of the Tenet soundtrack https://t.co/WEf27ekums pic.twitter.com/ZRTeO3m7yU — Josh Billinson (@jbillinson) March 25, 2021

傑富瑞集團（Jefferies LLC）海事能源股票資深副總裁吉文斯（Randy Giveans）表示，如果在不卸除貨櫃的狀況下，長賜號有機會在4月1日前完成脫淺，「但如果貨櫃需要卸除，或運河本身需要進行大規模維修的話，那麼（蘇伊士運河）停工的時間至少會持續兩星期。」

吉文斯說，尚未進入紅海的船隻，必須要考慮是否由非洲好望角繞行，這將多出10至15天不等的航程。如果由好望角繞行，航程將會增加6000英哩（約9656公里），若以一艘準備從中東運送石油至歐洲的超級油輪來說，燃料成本就增加大約30萬美元（約台幣866萬元）。

►紐約自由女神本來蓋在這！ 「蘇伊士運河」6件大事一次看

►長賜號「卸除貨櫃」恐斷2半！專家分析救援3招 驚曝最慘狀況

►長榮貨輪每天卡2747億！原油木漿慘滯留海中 恐再掀衛生紙之亂

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

►肌膚亮白必備！高絲藥用雪肌精超優惠