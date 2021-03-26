「雲林人不說XL的嗎？」屏東男買拿鐵被糾正　網刷3字解答

記者黃翊婷／綜合報導

「雲林人不說XL的嗎？」一名來自屏東的網友25日在臉書PO文發問，買拿鐵時跟店員說要XL的，被店員糾正要講特大杯才行，讓他超級疑惑，自己明明就是按照菜單念的，實在搞不懂到底哪裡不對。文章公開之後，意外掀起網友正反意見熱議。

▲原PO買XL的拿鐵被店員糾正要說特大杯。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在「爆廢1公社」的文章中提到，在雲林某店家消費，跟店員說要XL拿鐵一杯，對方回答55元，「我說，『XL不是70（元）嗎？』結果他回我要講特大杯才行，這裡沒有人在講XL的，只有台北才會這樣講，可是我是屏東人啊。」因為實在太過好奇，他這才決定PO文問問大家的意見，「雲林人不說XL的嗎？」

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其他網友看完原PO的疑惑，紛紛留言表示，「就講特大杯啊」、「一直都是說特大杯，誰教你說XL的」、「一直都是特大杯吧」、「我高雄人，買飲料完全不會講XL，身邊也沒遇過有人這樣講」、「我新北，都講特大杯」、「土生土長台北人路過，點飲料從沒講過XL」。

不過，另一派網友認為，原PO只是照著菜單念而已，其實不算說錯，「照菜單點到底哪裡錯了」、「我也會說XL，不然菜單上就註明特大杯，每個地方的飲料店特大杯、大杯不一樣，有時連店員自己也會搞錯」。

原PO看完大家的回應也表示，「原來看著菜單點未必是對的啊，那建議還是把XL的字拿掉，直接寫中文比較不會溝通不良。別再叫我看菜單了，我就是照菜單念的啊。」