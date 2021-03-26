ATM領錢「差一格」5000元變12萬　他PO文獲網友共鳴：會嚇死

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書「爆廢1公社」PO文表示，操作ATM快速提款功能時，想要領5000元卻差點手滑按到下一格的12萬元。沒想到文章PO出之後，竟然掀起超過2500名網友按讚、留言熱議，「我昨天才按錯而已」、「+1，錢出來嚇一跳」。

▲原PO操作ATM提款差點按錯選項。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社，下同）

原PO曬出一張ATM的操作介面照片，只見快速提款下方共有5個選項，分別是1000元、2000元、3000元、5000元以及12萬元；他表示，想要提領5000元，差點看錯按到下一個選項的12萬元。

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由於5000元和12萬元之間相差24倍，文章一PO出意外掀起網友熱議，並紛紛留言調侃，「前提是你有12萬元可以領」、「嚇死了，還好戶頭沒有12萬元」、「我都只能按1000元」、「放心，只會出現餘額不足，無法提領」、「按錯真的會X在心裡」。

▲網友證實的確有12萬元這個選項可以選。

還有曾經按錯的網友留言分享，「本來要領2萬沒注意看，想說按最底下的就對了，結果錢出來嚇一跳，想說2萬怎麼這麼厚，後來又趕快存進去」、「我昨天才按錯而已，然後就是又重新操作一次」。

不過，也有網友質疑原PO的照片經過後製修改，ATM最多只能領2萬元。其他人則解釋，現在有些新的機台真的可以領12萬元，另外一間銀行的ATM最高甚至可以領到15萬元。