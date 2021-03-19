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爸媽聽到「改名鮭魚」怕爆！晚餐端百片生魚片　他嚇：吃到怕

▲壽司郎、鮭魚。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎的新活動引發超高話題，帶動不少年輕人改名參加。（圖／台灣壽司郎提供）

記者施怡妏／綜合報導

知名連鎖餐飲壽司郎提出姓名有「鮭魚」2字免費用餐，引發全台掀起「鮭化」，許多人為了免費壽司跑去改名鮭魚，一名男網友日前和老婆在看新聞時，討論起改名吃鮭魚的趣事，結果意外被在樓下的爸媽聽到，結果當天晚餐就出現一大盤鮭魚生魚片，目測約有上百片。

一名男網友在臉書「爆廢1公社」發文，和老婆在房間討論新聞時，開玩笑表示「妳叫鄭鮭魚，我叫林鮭魚」，兩人在房間哈哈大笑，嘻笑聲傳到樓下被父母聽到，結果當天晚餐，餐桌上就出現一大盤超厚的鮭魚生魚片，他當場傻眼，「我又沒說我要改名字」

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▲▼ 。（圖ㄒ／爆廢1公社）

▲爸媽端出一大盤鮭魚生魚片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

只見照片中，原PO一手拿著筷子夾鮭魚，一手拿著一整碗的芥末，一大盤滿滿的生魚片，目測約有上百片，他表示「光吃完一排就覺得膩，短期內應該不敢吃鮭魚了」。

超豪邁的吃法也讓網友笑翻，「準備同鮭於盡的吃法」、「吃到吐的概念」、「拿去、煮魚湯、魚粥、煎魚、烤魚，一魚多吃」、「來人！餵公子吃鮭魚」、「爸媽丟不起這個臉」。

不少網友看了超羨慕，「羨慕呢，不用改名就有鮭魚生魚片吃到飽」、「現在另類炫富」、「有夠爽」、「家人這麼貼心，不用改名就有滿滿的鮭魚，還不用吃醋飯」、「這一盆在台北應該要兩千元起跳」、「不管你們夫妻改不改名，我只想搶走這盤」。

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