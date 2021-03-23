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搶先拿「最新款iPhone」？妹子連設21個鬧鐘　萬人驚呆：101限定版

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲萬人朝聖「超長手機」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

最新款iPhone？許多人因為怕早上起不來，都會設好幾個鬧鐘，一名女網友就貼出照片，從畫面可見，她居然一次設了21個鬧鐘，而更令人瞠目結舌的是，她手上的iPhone螢幕為了塞下滿滿的鬧鐘，居然變得超級長。照片曝光後，隨即吸引萬人朝聖，還有網友回應，「請問這支是IPhone幾」、「要用拔刀術才能順利的從口袋瀟灑取出來」。

這名網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，「早上要起床上班的鬧鐘，誰也是這樣？」從她貼出的照片可以見得，該支手機的鬧鐘一共設了21個，除了6點30分以外，從5點50分開始，每5分鐘就會響一次，直到7點35分為止。

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照片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「如果睡我旁邊的設這樣，會先被我打死」、「考慮買一支」、「這個拿來打俄羅斯方塊一定很爽」、「這口袋要做到腳踝吧」、「5分鐘太久了，我都2分鐘一個」、「首先你需要有這麼長的手機」、「這樣反而容易因為賴床而睡過頭」、「原來鬧鐘設得越多，手機螢幕可以越長」、「以前iPhone越出越長，就有人做成哏圖說到iPhone40大概就是個光劍了」、「這是iPhone 101」。

事實上，該支iPhone明顯與常人所認知的外觀不同，其長度根本不符合正常比例，理應是網友P圖；製圖者可能是為了表達「多數人因害怕賴床，進而必須設定好幾個鬧鐘以避免遲到」的狀態，所以才會做出這個有趣的哏圖。記者經搜尋後發現，該圖早在幾天前就流傳於微博，並寫道「我如何保證第二天不遲到！」引發眾人共鳴。

▼ 超長的手機！（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

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