汽車炸彈鬧市引爆！釀22死70傷　婦女兒童「滿頭鮮血」畫面曝

▲阿富汗赫拉特發生汽車炸彈爆炸案。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

阿富汗西部赫拉特（Herat）12日發生一起汽車炸彈襲擊事件，造成至少22人死亡，70多人受傷。儘管目前未有任何組織聲稱對此次爆炸案負責，但阿富汗官員稱，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）策劃了這場爆炸。

▲衛星圖顯示，赫拉特在經歷汽車炸彈爆炸案後被炸成一片漆黑。（圖／路透）

綜合半島電視台等外媒報導，爆炸發生在赫拉特市的警局附近，當時一輛裝滿炸藥的貨車停在了市內一個人潮擁擠的地區，並在人們都沒有注意的情況下被引爆，造成至少22人死亡、70多人受傷。這些死傷者包括平民和安全部隊人員，其中不乏有婦女和兒童。

▲不少小孩和婦女都在這起爆炸案中受傷甚至死亡。（圖／路透）

赫拉特省省長卡塔利（Waheed Qatali）表示，附近也有數十棟房屋和商店在爆炸中被炸毀。救護人員趕到現場後，緊急救出被困在廢墟下的人，當地醫院指出，有5人傷勢嚴重、10名傷者情況危急。

▲人民看到家園被炸毀後，無助地坐在廢墟上。（圖／路透）

塔利班事後並未對此事發表任何評論，但阿富汗內政部發言人阿里安（Tariq Arian）稱，塔利班策劃了這起爆炸案。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）稍早也強烈譴責塔利班持續非法戰爭，並對人民使用暴力的行為，反映出他們無意和平解決目前的危機，並將使局勢變得越發複雜。

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