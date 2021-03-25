涉賣水果7年私吞10億逃稅2.5億　大洋橋果董座4老臣移送北檢偵辦

記者劉昌松／台北報導

水果大王陳查某創立的大洋橋果集團，爆發經營權紛爭，目前主導集團經營的老臣陳清福，以及陳月鳳、陳榮祥、陳玲玲3姊弟，被陳查某第三代檢舉，涉嫌私吞販售水果的貨款，檢調清查陳清福等人從2013年起，將10多億元直接匯入私人帳戶，至今流向不明，還涉嫌逃漏稅2.5億元，陳清福等人因涉嫌業務侵占等罪，25日晚間移送北檢複訊。

▲大洋橋果董事長陳清福涉嫌侵占公司10億元、逃漏稅2.5億元遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

陳查某是最早把香蕉外銷日本的商人，曾為台灣五大富豪之一，他和第二代先後建立起了大洋橋果集團，接棒的長子穎川建忠在失智前，陸續把事業交給4大老臣，其中陳清福除了是大洋橋果董事長，也是味王公司董事長。據了解，大洋橋果每個月光是賣水果的收入，最高可達數千萬元。

▲大洋僑果董事陳榮祥獲10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，陳清福等老臣與公司財務員工，涉嫌利用賣水果給國內盤商時，不開立、收取發票等交易憑證的陋習，不但未開立足額或與實際銷售情形不符發票、銷貨憑證，還要求盤商除將部分貨款直接或間接匯陳清福、董事陳榮祥及監察人陳玲玲的銀行帳戶，或由員工收取現金、票據後，直接存進指定帳戶。

▲大洋橋果集團下的全青公司及萬果公司負責人陳月鳳。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官黃嘉妮指揮調查局台北市調處統計，從2013年到2019年間，大洋橋果集團流入陳清福等人銀行帳戶內的款項，約有10億多元去向不明，估計逃漏稅額約2.5億元，懷疑全案涉及業務侵占以及違反《稅捐稽徵法》，25日兵分6路展開搜索，並約談陳清福等老臣與員工等8名被告到案，其中陳榮祥稍早已獲10萬元交保。

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