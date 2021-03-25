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好市多上架神鞋「馬汀靴」！價格殺到網傻眼：仿的？販售店面曝光

▲▼好市多上架神鞋「馬汀靴」！價格殺到網傻眼：仿的？（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」、「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

▲好市多偷偷上架「馬汀靴」，網笑說正版品下殺到盜版價格。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近日偷偷上架經典品牌馬汀靴（Dr. Martens），且價格僅要3399元，讓不少人詢問哪家店還有貨，想要到場搶一雙。由於價格遠低於原價，甚至有網友開玩笑說「以前這個價格應該會說是仿的」。

有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」、「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」PO文，直呼25日逛好市多時發現價上竟有Dr. Martens的女經典八孔靴，「一個轉身突然看到熟悉的鞋影，立馬購入一雙XD」。

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▲▼好市多上架神鞋「馬汀靴」！價格殺到網傻眼：仿的？（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」、「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

▲有網友看到直接拿了一雙。（圖／翻攝「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

網友看完紛紛留言，「我有一雙已經穿15年完全沒有要壞掉的痕跡啊XDDDD」、「這款的滾邊不是真皮，放著不穿就會脫皮」、「穿馬汀要很有耐心跟它相處」、「好想馬上衝去買」、「雖然穿起來很帥氣 但腳都會廢掉」、「有看到男生3孔全黑經典款」，「以前這個價格應該會說是仿的」。

也有網友分享有貨店家，「嘉義有」、「北台中有貨」、「汐止有」、「新莊有，但現在去可能剩不多了」、「可惡中和店都沒有」、「台南有」、「高雄中華店有」、「北投店有」。

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