H＆M、NIKE等拒新疆棉遭抵制　陸媒：再大牌也不歡迎！

▲大陸全面抵制H&M。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

因為拒絕新疆棉花，從官媒到民眾，大陸這幾天幾乎所有人都火力全開，狙擊來自瑞典的H&M。之後，其他一些國際大牌也因類似聲明捲入爭議中，抵制潮有愈演愈烈之勢。25日下午，官媒《新華視點》口氣強硬再次怒批稱，「抹黑中國企業，再大牌也不歡迎。」

評論指出，近年來，拿人權等問題說事並在中國「翻車」的外國企業不少，作為生意夥伴要的是平等和尊重，嘴上喊著「沒有任何政治立場」卻四處給中國使絆子、下黑手，「這樣的企業，即使牌再大，中國市場也不歡迎，中國消費者也不會買帳！面對中國大市場，那些打著算盤企圖『碰瓷』的跨國企業們，都先算個明白帳吧。」

據悉，近兩年曾發表過拒買新疆棉花相關聲明的品牌並不少，包含NIKE、愛迪達、NEW balance等，但24日H&M的聲明被挖出來後，大陸網友才真正發起大規模的抵制，NIKE、愛迪達更分別衝上微博熱搜榜第一名。

曾發出拒買新疆棉聲明的品牌，大多都是國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）的會員，會發出相關的聲明，也是因為BCI決定暫停在新疆發放BIC的棉花許可證。

據了解，BIC的會員有200多個品牌，名單目前已經被挖出，許多大陸網友正按照名單在搜尋相關品牌曾發表的聲明，打算列出一個「抵制全名單」，包含IKEA、PUMA、TOMMY HILFIGER、沃爾瑪（Walmart）等現在都已經被鎖定，有可能成為下一波抵制的對象。