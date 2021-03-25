　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

H＆M、NIKE等拒新疆棉遭抵制　陸媒：再大牌也不歡迎！

▲▼北京H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全面抵制H&M。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

因為拒絕新疆棉花，從官媒到民眾，大陸這幾天幾乎所有人都火力全開，狙擊來自瑞典的H&M。之後，其他一些國際大牌也因類似聲明捲入爭議中，抵制潮有愈演愈烈之勢。25日下午，官媒《新華視點》口氣強硬再次怒批稱，「抹黑中國企業，再大牌也不歡迎。」

評論指出，近年來，拿人權等問題說事並在中國「翻車」的外國企業不少，作為生意夥伴要的是平等和尊重，嘴上喊著「沒有任何政治立場」卻四處給中國使絆子、下黑手，「這樣的企業，即使牌再大，中國市場也不歡迎，中國消費者也不會買帳！面對中國大市場，那些打著算盤企圖『碰瓷』的跨國企業們，都先算個明白帳吧。」

▲▼北京H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

據悉，近兩年曾發表過拒買新疆棉花相關聲明的品牌並不少，包含NIKE、愛迪達、NEW balance等，但24日H&M的聲明被挖出來後，大陸網友才真正發起大規模的抵制，NIKE、愛迪達更分別衝上微博熱搜榜第一名。

曾發出拒買新疆棉聲明的品牌，大多都是國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）的會員，會發出相關的聲明，也是因為BCI決定暫停在新疆發放BIC的棉花許可證。

據了解，BIC的會員有200多個品牌，名單目前已經被挖出，許多大陸網友正按照名單在搜尋相關品牌曾發表的聲明，打算列出一個「抵制全名單」，包含IKEA、PUMA、TOMMY HILFIGER、沃爾瑪（Walmart）等現在都已經被鎖定，有可能成為下一波抵制的對象。

ET快訊
快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中20
長榮貨輪癱瘓運河50hrs　日本船東道歉了
長榮貨輪新進度曝！8艘拖船重啟救援　擱淺50hrs脫困需數週
快訊／7-11開出4張發票千萬大獎　中獎名單一次看
1晚1元！五星飯店標錯價民眾狂訂120晚　業者不認帳改推優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

陸網抵制NIKE「抖音燒AJ」　卻被抓包「假鞋、假燒、別人的球鞋」

H＆M、NIKE等拒新疆棉遭抵制　陸媒：再大牌也不歡迎！

影／小學生狂奔穿越馬路　3秒「鬼探頭」捲貨車底部輾斃！

陸委會最新民調：60%民眾認為北京對台灣人不友善

新娘慘遭證婚人「當眾硬上」！新郎圍觀大笑　推倒強吻畫面曝

英法德海軍欲赴南海「自由航行」　陸國防部警告：不要無事生非

H＆M被封殺！陸外交部：百姓不許外國人「吃中國飯，砸中國碗」

陸「人造太陽」EAST新一輪升級 　挑戰「1億度」燃燒100秒

直擊北京H＆M門市「保安戒備」　店員自爆「愛國陷兩難」

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

鳳梨見到女神「挫幾雷」撞到藍心湄　邱薇而讚鼠薯懂事「每天都在等他私訊」

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

陸網抵制NIKE「抖音燒AJ」　卻被抓包「假鞋、假燒、別人的球鞋」

H＆M、NIKE等拒新疆棉遭抵制　陸媒：再大牌也不歡迎！

影／小學生狂奔穿越馬路　3秒「鬼探頭」捲貨車底部輾斃！

陸委會最新民調：60%民眾認為北京對台灣人不友善

新娘慘遭證婚人「當眾硬上」！新郎圍觀大笑　推倒強吻畫面曝

英法德海軍欲赴南海「自由航行」　陸國防部警告：不要無事生非

H＆M被封殺！陸外交部：百姓不許外國人「吃中國飯，砸中國碗」

陸「人造太陽」EAST新一輪升級 　挑戰「1億度」燃燒100秒

直擊北京H＆M門市「保安戒備」　店員自爆「愛國陷兩難」

蔡英文憂心威權民粹在世界猖獗：台灣會積極推進人權、民主

佳世達去年每股賺2.54元　全年獲利創十年次高

東森慈善「愛的早餐2.0」發芽進化！東竹國小推動親師生早餐時光

花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／發票掏出來！全家「花59元中千萬」　200萬得主也有1人

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

吃氫氣的7.5噸貨車首度來台！2021商業車博覽會4月台中開催

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

大陸熱門新聞

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

長髮女全裸被虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

H＆M遭大陸電商全面封殺　還從地圖上消失了

抵制H＆M還不夠！愛迪達上熱搜第一

外送員「狂飆60公里」送餐！運費曝網全傻了

千古第一后死了200年還被「啪啪」

玩鬼屋密室逃脫！2對情侶嚇到「互換女友」

H&M拒買新疆棉被抵制　NIKE等品牌也被挖出

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出全員悲劇了

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註使用新疆棉

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

更多熱門

相關新聞

陸：百姓不許吃中國飯，砸中國碗！

陸：百姓不許吃中國飯，砸中國碗！

跨國服飾品牌H&M、NIKE等因拒用新疆棉被大陸民間強力抵制。對此，大陸外交部表示，中國的市場就在這，不需要專門搞什麼脅迫，但中國老百姓不允許一些外國人一邊吃著中國的飯，一邊砸著中國的碗。

北京H&M門市照常營業　出入口有保安

北京H&M門市照常營業　出入口有保安

歐陽娜娜捲新疆棉風暴！陸網友出征：還不解約

歐陽娜娜捲新疆棉風暴！陸網友出征：還不解約

H＆M拒買新疆棉　陸：純白棉花不容抹黑

H＆M拒買新疆棉　陸：純白棉花不容抹黑

《環時》總編：新疆棉危機將讓中國品牌翻身

《環時》總編：新疆棉危機將讓中國品牌翻身

關鍵字：

H&MNIKEZARAUniqloBCI新疆棉

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面